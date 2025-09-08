Danny Trejo reaccionó a los rumores sobre su muerte: “Gracias a todos por su preocupación”

El actor estadounidense Danny Trejo desmintió categóricamente los rumores sobre su muerte que circularon esta semana en redes sociales.

El actor de 81 años utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para aclarar que está “muy vivo” y calificó las noticias sobre su fallecimiento como falsas.

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, escribió.

La confusión empezó con una publicación viral en Instagram que mostraba una imagen en blanco y negro con las fechas “1944-2025”, la cual fue compartida incluso por el actor John Leguizamo, lo que impulsó la difusión del rumor y provocó una ola de condolencias entre los seguidores de Trejo.

Tras el alboroto, el propio representante de Trejo confirmó a la prensa que el actor se encuentra en perfecto estado de salud.

No es la primera vez que el actor es blanco de rumores similares, puesto que en el pasado también se han generado rumores de ese tipo.

La reacción de los fans de Trejo en redes sociales fue de alivio y alegría, multiplicándose con mensajes como “Larga vida al Machete” y “Literalmente grité de alivio”.

Trejo mantiene vigentes sus proyectos y continúa siendo una figura icónica en Hollywood y el cine de acción, muy querido por su público.

