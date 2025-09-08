Desmantelan narcolaboratorio ligado al cártel de Sinaloa en Polonia

La policía polaca desmanteló un centro de producción de drogas en el norte de Polonia, vinculado al Cártel de Sinaloa, arrestando a tres hombres y confiscando suficientes productos químicos para producir 330 kilogramos de metanfetamina.

Entre los detenidos hay dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga y están vinculados a uno de los cárteles de México.

Según las autoridades, “los agentes descubrieron equipo utilizado para la producción masiva de drogas, junto con casi 3 toneladas de sustancias químicas utilizadas en el proceso de producción de metanfetamina.

Según el dictamen preliminar de un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kg de la droga terminada, con un valor en el mercado negro de al menos $1.65 millones de dólares.

🇲🇽Drug lab dismantled in Poland; two Mexicans linked to US cartel arrested Polish police dismantled a clandestine drug lab in Świecie County, seizing 300 liters of liquid methamphetamine, nearly 3 tons of precursor chemicals, and specialized equipment for mass drug production.… pic.twitter.com/qP5qvKDPsk — AMERICA TIME (@Americatime_) September 7, 2025

Las acciones se realizaron “en el condado de Świecie, agentes de la Oficina Central de Investigación Policial, con el apoyo de agentes antiterroristas de la BOA y la SPKP de Bydgoszcz, llevaron a cabo una operación contra el narcotráfico organizado”.

Los hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. El fiscal los acusó, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar importantes cantidades de drogas.

En los últimos años, distintos informes de Europol han venido advirtiendo sobre una mayor presencia de cárteles mexicanos en territorio europeo, muchos de los cuales además de traficar cocaína y heroína son reconocidos por su expertise en la elaboración de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo.

Además, según autoridades en Europa, aunque este tipo de laboratorios no son nuevos en la UE, la producción y tráfico de drogas sintéticas “está aumentando con rapidez”, puesto que ahora esta actividad criminal abarca más países en busca de abastecer tanto a mercados internos como internacionales.

