4 signos entran en un periodo de caos hasta el 21 de septiembre

El corredor de eclipses que se abrió con el eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025 en Piscis y culmina con el eclipse solar del 21 de septiembre será un período cargado de intensidad cósmica.

Estos días son considerados momentos de revelación, transformación y caos, ya que los eclipses tienden a mover estructuras, mostrar verdades ocultas y obligarnos a cerrar ciclos.

Sin embargo, no todos los signos sentirán esta energía de la misma manera.

Según Polina Arutiunian, astróloga de la plataforma de guía espiritual Nebula, 4 de ellos, en particular, estarán en el ojo de la tormenta: Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario.

Estos signos deberán atravesar semanas de ajustes, sacudidas emocionales y decisiones trascendentales que marcarán el rumbo de sus próximos meses, comentó a Vice.com.

¿Qué es el corredor de eclipses?

En astrología, el corredor de eclipses es el período comprendido entre un eclipse lunar y uno solar.

Estos días funcionan como un portal energético que acelera procesos y cambios que, de otro modo, tardarían más en suceder.

El eclipse lunar revela verdades emocionales, mientras que el eclipse solar marca nuevos comienzos.

Entre ambos se genera un espacio de caos y transición que obliga a mirar hacia adentro y tomar decisiones importantes.

1. Virgo

El corredor de eclipses impactará directamente en la séptima casa de Virgo, la de las relaciones. Esto significa que este signo vivirá una revisión profunda en sus vínculos más cercanos.

Podrían aparecer nuevas personas en su vida que despierten preguntas importantes sobre lo que realmente buscan en una relación.

Las relaciones actuales mostrarán un espejo interno, reflejando virtudes y defectos que Virgo necesita reconocer.

Habrá que evitar decisiones drásticas: mejor observar, evaluar y reflexionar antes de romper lazos.

Consejo astrológico: escribe lo que deseas en una relación y lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Este ejercicio te dará claridad antes de que termine el corredor de eclipses.

2. Piscis

Para Piscis, el eclipse lunar activa la primera casa, que representa la identidad y los comienzos personales.

Este período traerá una fuerte necesidad de independencia y de redefinir quién eres realmente.

Habrá una renovación personal que puede incluir cambios de estilo, hábitos o incluso decisiones radicales sobre el rumbo de vida.

El Nodo Sur en la séptima casa señala que es momento de soltar relaciones tóxicas que frenan su crecimiento.

También puede aparecer un conflicto de pareja que revelará la necesidad de defender sus propios intereses.

Consejo astrológico: dedica tiempo a la meditación y escribe una lista de personas o situaciones que sientes que te frenan. Luego quema ese papel para simbolizar tu liberación.

3. Géminis

El corredor de eclipses tocará la décima casa de Géminis, vinculada con la carrera, la reputación y los proyectos de vida.

Este período puede ser desafiante, pero también abrirá puertas hacia un futuro prometedor.

Se presentarán nuevas oportunidades profesionales que requerirán valentía para salir de la zona de confort.

Podría haber mudanzas, cambios de equipo de trabajo o incluso replantearse metas a largo plazo.

El reto principal será dejar atrás la inseguridad y aceptar nuevas responsabilidades que traerán frutos duraderos.

Consejo astrológico: escribe un plan de acción a 10 años. Visualizar tu futuro te ayudará a tomar mejores decisiones en medio del caos.

4. Sagitario

El corredor de eclipses activará la cuarta casa de Sagitario, relacionada con el hogar, la familia y la vida interior.

Esto traerá movimientos intensos que podrían sentirse caóticos, pero también profundamente liberadores.

Podrían resolverse asuntos familiares o aparecer tensiones que llevan tiempo ocultas.

Habrá necesidad de romper patrones repetitivos que no permiten avanzar.

Algunos sagitarianos podrían mudarse, remodelar su casa o tomar decisiones importantes sobre bienes raíces.

Consejo astrológico: haz una limpieza energética en tu hogar el 21 de septiembre. Abre ventanas, quema incienso o palo santo, y libera todo lo que ya no necesitas.

Preguntas frecuentes sobre el corredor de eclipses

¿Qué es el corredor de eclipses en astrología?

Es el período entre un eclipse lunar y un eclipse solar, caracterizado por movimientos energéticos intensos y cambios acelerados.

¿Cuáles son los signos más afectados en septiembre 2025?

Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario vivirán los mayores retos durante este ciclo cósmico.

¿El caos de los eclipses es negativo?

No necesariamente. Aunque puede traer tensiones y sacudidas, su función es abrir espacio para cambios y crecimiento espiritual.

¿Cómo protegerme durante este período?

Meditar, evitar decisiones impulsivas y realizar rituales de limpieza energética pueden ayudarte a mantener equilibrio.

