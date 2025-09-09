DEA da golpe al Cártel de Sinaloa con más de 600 detenidos y toneladas de drogas incautada

La Administración de Control de Drogas (DEA) anunció los resultados de un enorme operativo de destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa, al que calificó como uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, “responsable de inundar los Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”.

La agencia informó que los arrestos de 617 personas forman parte de su “ofensiva contra las redes” del grupo criminal “en todo el mundo”, los cuales fueron llevados a cabo por agentes de la DEA en 23 divisiones dentro del país y en siete “regiones extranjeras” en operaciones ocurridas del 25 al 29 de agosto.

Brian Clark, Special Agent in Charge, @DEALosAngles Division, speaks about the success of a weeklong #DEA operation targeting the Sinaloa drug cartel in an @ABCNews interview. Read more at https://t.co/naiWOZS469 #SinaloaCrackdown2025 pic.twitter.com/hbDBzcmcuY — DEA HQ (@DEAHQ) September 9, 2025

En febrero, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete grupos, como Organización Terrorista Extranjera, aseverando que la organización sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.

Además de los arrestos, la DEA reportó el aseguramiento de 2,209 kilogramos de metanfetamina. 7,469 kilos de cocaína y 480 kilos de polvo de fentanilo.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”.

Brian M. Clark, agente especial a cargo de la División de Campo de Los Ángeles, afirmó que, si bien las cifras reflejan un panorama de una semana, los esfuerzos para combatir al cártel persisten durante todo el año.

“El alcance del Cártel de Sinaloa es vasto e incesante. Este despiadado cártel busca lucrarse, inundando nuestras comunidades con su veneno, sin importarle el sufrimiento humano. Por ello, la labor de la DEA sigue siendo crucial y precisa. El éxito alcanzado durante esta operación es resultado directo del trabajo inquebrantable y excepcional de los hombres y mujeres de la DEA”, añadió Clark.

México no participó en operativo

Luego del anuncio por parte de la DEA, el Gobierno mexicano confesó que no participó en el operativo reciente, si bien Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México aseguró que México lleva a cabo acciones contra el Cártel de Sinaloa “de manera permanente” pero no colaboró con el despliegue referido.

“En México hemos estado teniendo detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional y que involucre a México, no, no hemos tenido ninguna operación en conjunto”, dijo el funcionario.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Martes 09 de septiembre 2025 https://t.co/OaFIwpv7DI — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 9, 2025

