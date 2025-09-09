El Honda Prelude 2026 revela sus secretos ocultos en EE.UU.

Hace más de 20 años, en la década de los 90, el Honda Prelude fue sinónimo de dinamismo juvenil. Su diseño ágil, su confiabilidad y su espíritu deportivo lo convirtieron en un favorito entre los entusiastas.

Lee también: Acura ADX 2025: prueba del SUV de la marca de lujo de Honda

No obstante, tras cinco generaciones, en 2001 Honda decidió interrumpir su producción. Las condiciones del mercado cambiaban y la marca volcó sus esfuerzos en otros modelos más rentables.

Puedes leer: Tesla, en jaque por una demanda histórica y delicada

Durante más de 20 años, el nombre Prelude quedó en pausa, mientras los fanáticos especulaban si algún día volvería. Ese día finalmente llegó: el Honda Prelude 2026 se convierte en realidad y no solo revive un nombre histórico, sino que también lo adapta a la nueva era de la electrificación.

La visión detrás del regreso del Honda Prelude

Honda llevaba tiempo dejando entrever que trabajaba en un proyecto especial. Tres años de rumores y adelantos sirvieron como antesala para lo que hoy es un anuncio confirmado: el regreso del Prelude con un sistema híbrido de nueva generación.

La marca japonesa no quiere que este modelo sea solo un recuerdo actualizado. Al contrario, lo plantea como un coupé deportivo gran turismo, ágil y eficiente, que hereda lo mejor de su pasado, pero con la tecnología que exige el presente.

El Prelude 2026 estará disponible en concesionarios estadounidenses a partir de noviembre de 2025, con un precio estimado de entrada cercano a los $40,000 dólares.

Un híbrido con carácter deportivo

El corazón del Prelude 2026 es un sistema híbrido que combina un motor de gasolina de ciclo Atkinson y 2.0 litros con dos motores eléctricos potentes. El resultado es una potencia total de 200 caballos de fuerza y un par motor de 232 lb-pie de torque.

Aunque estas cifras pueden parecer moderadas frente a rivales de mayor cilindrada, el ajuste del sistema híbrido permite una aceleración inmediata y una respuesta precisa, especialmente al salir de curvas cerradas.

Honda también desarrolló un innovador sistema Honda S+ Shift, que simula cambios descendentes virtuales adaptados a las revoluciones y añade sonidos de motor mejorados para transmitir una experiencia más deportiva al conductor.

Herencia Type R para un chasis excepcional

El chasis elegido para esta sexta generación no es cualquier estructura: Honda aprovechó la base del Civic Type R, reconocido por su precisión en pista y solidez estructural.

Esto significa que el Prelude 2026 incorpora una suspensión delantera de doble eje, frenos de gran tamaño y un esquema de vías anchas tanto adelante como atrás. Además, la marca añade un sistema de amortiguación adaptativa de serie, lo que permite ajustar el comportamiento entre confort y deportividad según las circunstancias.

Una novedad importante es la integración del sistema Honda Agile Handling Assist, que coordina el tren motriz y los frenos para optimizar el paso por curva, aumentando la confianza del conductor.

Diseño exterior: nostalgia y modernidad

La silueta del nuevo Prelude recuerda la esencia de sus generaciones pasadas: líneas limpias, proporciones fluidas y un perfil bajo que refuerza su aerodinámica. No obstante, Honda introduce elementos modernos que le otorgan un aire futurista.

Honda Prelude 2026. Crédito: Honda. Credit: Cortesía

Frontal bajo y afilado con un alerón inferior pronunciado.

Detalles en color azul en fascias y pinzas de freno Brembo de cuatro pistones.

Manijas enrasadas con la carrocería y antena integrada en la luneta.

Rines de 19 pulgadas en acabado negro Berlina mecanizado, montados con neumáticos 235/40R19.

Tecnología de soldadura láser en el techo, que elimina molduras visibles para un acabado más limpio.

En la parte trasera, las luces horizontales de ancho completo y la superficie aerodinámica del portón terminan de darle un aspecto atlético y sofisticado.

Un interior enfocado en el conductor

El habitáculo del Prelude 2026 combina elegancia y deportividad. Los asientos delanteros, tapizados en cuero de alta calidad, cuentan con refuerzos laterales asimétricos que equilibran sujeción y confort. Los reposacabezas están integrados, reforzando la sensación de coupé deportivo.

La consola central y el tablero inferior están revestidos en cuero sintético, mientras que el volante plano en la parte inferior integra levas de cambio en aleación.

El diseño busca poner al conductor en el centro de la acción, con una excelente visibilidad gracias a pilares A delgados y un capó bajo.

El maletero ofrece 15,1 pies cúbicos de capacidad, un espacio razonable para viajes cortos o escapadas de fin de semana.

Tecnología de seguridad avanzada

Honda equipa al Prelude con lo último en seguridad activa y pasiva. El conjunto Honda Sensing incluye:

Bolsas de aire de nueva generación, con protección optimizada para la cabeza.

Bolsas de aire para rodillas y laterales traseras.

Sistema de frenado con mitigación de colisiones y detección de peatones.

Advertencia de colisión frontal.

Mitigación de salida de la vía y advertencia de salida de carril.

Monitor de atención del conductor.

Monitor de tráfico cruzado trasero y sistema de puntos ciegos.

Control de crucero adaptativo y asistente de atascos.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Asistente de mantenimiento de carril.

Luces automáticas de carretera.

Con este conjunto, el Prelude no solo busca emoción al volante, sino también seguridad y confianza en cada trayecto.

El Honda Prelude 2026. Crédito: Honda. Credit: Cortesía

Al ofrecer una mecánica híbrida, un chasis probado en desempeño, un diseño que mezcla herencia y modernidad, y un precio competitivo cercano a los $40,000 dólares, Honda apuesta a conquistar tanto a los nostálgicos del modelo como a nuevas generaciones que buscan un coche con personalidad.

Su lanzamiento en Estados Unidos a finales de 2025 marcará el inicio de una nueva etapa para este ícono japonés.

Seguir leyendo:

El plan de Tesla que podría disparar la fortuna de Elon Musk

Lo llaman “el eléctrico más bonito del mundo”: el Mazda 6e

Ford revive así su legado con el regreso de Ford Racing