Leonidas: el arma definitiva del Pentágono para destruir enjambres de drones

En plena era de la guerra tecnológica, donde los campos de batalla se han trasladado al espacio electrónico y aéreo, el Pentágono acaba de dar un salto audaz con un arma que parece sacada de una película de ciencia ficción. Se trata del sistema Leonidas, un innovador cañón de microondas capaz de eliminar en un solo disparo enjambres enteros de drones, la nueva amenaza que ha revolucionado el combate moderno.

Desarrollado por la startup Epirus, este prototipo no solo desafía las reglas convencionales de la defensa aérea, sino que también marca el inicio de una nueva era en la lucha contra las tecnologías de ataque masivo, especialmente ante los avances que China ha logrado en este campo.

¿Qué es el sistema Leonidas? Un arma revolucionaria contra enjambres de drones

El sistema Leonidas es un arma de microondas de alta potencia que funciona sin munición, utilizando energía dirigida para generar un campo de exclusión electrónica. Este diseño permite derribar de forma simultánea a decenas de drones en pleno vuelo.

Recientemente, en una demostración en Indiana, el arma de Epirus logró neutralizar 49 drones a la vez, mostrando su capacidad para manejar ataques masivos con rapidez y precisión. El equipo está montado sobre una estructura metálica del tamaño de una puerta de garaje instalada en un remolque que puede ser movilizado fácilmente.

El funcionamiento técnico de este sistema se basa en decenas de amplificadores fabricados con nitruro de galio, materiales que soportan temperaturas extremas y altas tensiones. Su software especializado permite orientar las microondas en milisegundos tanto a un blanco puntual como a un arco amplio de aproximadamente 60 grados. Las ondas de microondas penetran en los circuitos electrónicos de los drones, provocando su caída inmediata. Este método ofrece una defensa sin necesidad de munición ni recarga, lo que lo hace ideal para enfrentamientos longevos o contra enjambres multitudinarios. Además, el sistema puede integrarse en vehículos tácticos para facilitar su despliegue en diferentes escenarios, desde bases militares hasta infraestructuras civiles como aeropuertos o estadios.

Funcionamiento y aplicaciones prácticas del arma de microondas

Leonidas opera como un arma electromagnética de alta potencia (HPM en inglés) que lanza pulsos de energía capaces de inhabilitar drones de forma masiva, actuando como un campo de fuerza que los derriba del cielo. Su capacidad para neutralizar grupos completos de drones a la vez ofrece una ventaja estratégica considerable, sobre todo en escenarios de guerra asimétrica o conflictos híbridos, donde las amenazas aéreas no tripuladas tienden a aumentar en número y frecuencia.

Además de su uso en combates, la tecnología tiene aplicaciones civiles pensadas para proteger zonas densamente pobladas y estratégicas, como puertos, aeropuertos y grandes eventos deportivos. A diferencia de los métodos convencionales —que se centran en interceptar drones individualmente mediante misiles o balas—, Leonidas puede manejar ataques simultáneos con eficiencia y rapidez, gracias a su capacidad de emitir ondas de alta potencia de forma dirigida. El carácter modular del sistema también permite actualizaciones rápidas y una integración fluida con otros sistemas de defensa aérea.

La carrera tecnológica contra China en armas de microondas

Este desarrollo estadounidense llega en un contexto global de competencia tecnológica con China, que ha avanzado significativamente en el campo de armas de energía dirigida. El país asiático ha creado versiones propias de armas de microondas, como un sistema basado en haz de energía convergente que sincroniza emisiones desde múltiples vehículos para generar un impacto concentrado.

Este sistema chino, comparado en la prensa con un arma de ciencia ficción tipo “Estrella de la Muerte”, también ha demostrado capacidades para neutralizar señales satelitales y podría llegar a afectar satélites en órbita baja.

Frente a estos avances, el Pentágono ha puesto especial empeño en acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías como Leonidas para no quedar rezagado. La meta es equipar a sus fuerzas con defensa avanzada contra enjambres de drones, que actualmente son una gran amenaza en conflictos modernos debido a su bajo costo y efectividad táctica. La rivalidad tecnológica en este sector refuerza la importancia estratégica de armas de microondas, que prometen cambiar el futuro de la guerra aérea.

