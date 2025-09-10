En Francia aseguran que buscan enfrentar a México en marzo próximo

Portugal con Cristiano Ronaldo al frente, no sería el único adversario de gran nivel que enfrente a México en la fecha FIFA de marzo próximo, sino que la actual selección subcampeona del mundo, Francia, está en negociaciones para enfrentar al Tricolor en el mismo tercer mes del 2026.

Lo anterior se desprende de la información publicada en Francia por el prestigiado diario deportivo galo L’Equipe, con gran influencia en el ámbito deportivo en la nación francesa y otras latitudes del mundo, que publicó que el equipo comandado por Didier Deschamps y Kylian Mbappé, buscan enfrentar a los equipos anfitriones de la próxima justa mundialista como México, Estados Unidos y Canadá.

« La FFF discute avec son homologue américaine pour l'organisation de deux matches amicaux de l'équipe de France contre les États-Unis et le Mexique ou le Canada lors de la trêve de mars » https://t.co/A2UeuOJdmO — Max (@MaxOL69) September 9, 2025

Según los datos dados a conocer por el rotativo francés, la organización de la visita de Francia a Norteamérica corre por cuenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, por lo cual los “Les Bleus” enfrentarían al cuadro dirigido por Mauricio Pochettino y la segunda opción está entre México y Canadá.

Sin duda que en caso de concretarse, los partidos de preparación en el calendario de las fechas FIFA de marzo sería un hitazo para México, pues no solo estarían enfrentando a Portugal en la reapertura del estadio Azteca, escenario de la inauguración del próximo mundial programada para el 11 de junio de 2026.

Apenas existen acercamientos

Hasta el momento todo está en simples acercamientos en donde deberán vencer algunos obstáculos para ese encuentro como el hecho de que Francia para aceptar esta corta gira por Estados Unidos para enfrentar a los equipos anfitriones de la justa mundialista.

Mientras no exista el pase confirmado del cuadro galo, no se podrá avanzar en el agendamiento de estos compromisos, además de lidiar con los equipos europeos a los cuales les será complicado pedir autorización para estos compromisos de alto octanaje.

Otra alternativa sería enfrentar a Argentina

L’Equipe también maneja en otra nota que los directivos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) están buscando como otra opción enfrentar a Argentina en alguna ciudad de la Unión Americana, aunque también aclaran que Mbappé disuadió a los directivos franceses de no seguir adelante en las negociaciones para enfrentar a la Albiceleste debido a las exigencias que supondría un viaje tan largo en esas fechas cuando los torneos europeos están en la alta competencia.

💥 UN CRACK… CONTRA UN TAL MBAPPÉ#CentralFOX | En FRANCIA 🇫🇷 aseguran que Les Bleus están planeando una gira por Estados Unidos y uno de los rivales podría ser MÉXICO 🇲🇽https://t.co/y8XoMQVRhL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 10, 2025

Mientras tanto, para México lo más seguro es el duelo contra Portugal para reinaugurar el estadio Azteca (Banorte) echando la casa por la ventana con la visita de Cristiano Ronaldo a la CDMX como invitado de lujo en uno de los primeros ensayos de como quedará el histórico escenario que albergará por tercera ocasión en la historia una inauguración de una Copa del Mundo.

