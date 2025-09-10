Gobernador de Utah dijo que una persona de interés está bajo custodia tras la muerte a tiros de Charlie Kirk

Una persona de interés se encuentra bajo custodia tras la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk, según informó el miércoles el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox.

“La investigación continúa, pero quiero dejarle clarísimo a quienquiera que haya cometido esto: lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos rendir cuentas con todo el rigor de la ley”, declaró Cox.

La persona de interés está siendo interrogada, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa hoy.

El director del FBI informó que hay un sospechoso detenido

El FBI detuvo a la persona sospechosa de asesinar hoy de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, según ha informado el director de la agencia, Kash Patel.

“El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió Patel en su perfil en la red social X.

Las autoridades creen que solo hubo una persona involucrada en el asesinato a tiros de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah esta mañana, dijo Cox.

“Hasta el momento, no hay información que nos haga creer que hay una segunda persona involucrada”, aseguró Cox en una conferencia de prensa el miércoles.

Aun así, los investigadores están “buscando activamente” a personas que puedan tener más información sobre el tiroteo, añadió.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dejó claro hoy que considera el asesinato de Charlie Kirk “un asesinato político”.

“Quiero dejar muy claro que se trata de un asesinato político”, dijo Cox en la conferencia de prensa.

Lo calificó como un “día oscuro para nuestro estado” y un “día trágico para nuestra nación”.

Un asesinato enmarcado en la violencia política

El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.

El activista conservador, de 31 años y una de las figuras más jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2,000 personas.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, informó Trump en la plataforma Truth Social, poco después de que hubiese sido trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, en el estado de Utah.

Trump ordenó que las banderas ondeen a media asta tras conocerse la muerte del activista.

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablase sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

El FBI ha creado una línea de información digital para obtener información sobre el tiroteo de Charlie Kirk, anunció la agencia en X.

