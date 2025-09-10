Líder de la Iglesia La Luz del Mundo es acusado en Nueva York de tráfico sexual

Autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, y a otras cinco personas por delitos relacionados con la congregación que fundó.

Un jurado federal investigador en Nueva York emitió la acusación contra Naasón Joaquín García, de 56 años, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña por conducta sexual, financiera y delictiva, relacionada con la victimización de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo durante muchos años.

Estas personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014, según revela un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”, agregó.

Además de García, quien está cumpliendo más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes seguidores, un acusado en el caso fue detenido en Los Ángeles y otro en Chicago, según informaron las autoridades. Otros tres se encontraban prófugos.

La acusación recién revelada indicó que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

García es líder de La Luz del Mundo, que afirma tener 5 millones de seguidores en todo el mundo. Los creyentes lo consideran el “apóstol” de Jesucristo, según informó AP.

Los fiscales en California han dicho que utilizó su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes a quienes se les decía que eso las llevaría a la salvación, o a la condena si se negaban.

