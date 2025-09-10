Óscar Valdez se lesionó el hombro semanas antes de enfrentar a Medina

El excampeón mundial Óscar Valdez se lesionó el hombro izquierdo dos semanas antes de su pelea con Ricky Medina, a quién venció el pasado fin de semana, pero se negó a suspender su copromiso en México.

En un comunicado publicado en redes sociales, el equipo de Valdez explicó que sufrió una ruptura parcial del tendón subescapular y tenosinovitis de la porción larga del bíceps por lo que será sometido a un tratamiento.

“Dos semanas previas a la pelea de Óscar Valdez frente a Ricky Medina, efectuada el pasado sábado 6 de septiembre en Nogales, Sonora, el excampeón mundial presentó una lesión en el hombro izquierdo que requería atención médica. Pero su deseo por regresar al cuadrilátero y ante su gente, lo hizo seguir su preparación, no suspender y continuar con la función”, informó.

“Este lunes fue sometido a una resonancia magnética de hombro izquierdo y el diagnóstico del estudio es una ruptura parcial del tendón subescapular y tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Por lo que será sometido a tratamiento especializado y rehabilitación con el doctor Luis Lamadrid”, concluyó.

En la pelea, Óscar Valdez se resintió de la lesión en el primer asalto y poco a poco comenzó a combinar golpes de poder. El mexicano logró mantener el ritmo hasta el final del enfrentamiento y los jueces lo vieron superar en las tarjetas por decisión unánime al estadounidense.

Con este importante triunfo, el mexicano deja atrás la dura derrota por nocaut que sufrió a manos de su compatriota Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en la revancha realizada diciembre de 2024 y otra vez se pone en el camino para recibir una nueva oportunidad por el título.

Óscar Valdez impuso su juego y superó en las tarjetas a Ricky Medina. Credit: Zanfer Boxing | Cortesía

Óscar Valdez, de 34 años, se recuperó del nocaut que le propinó el Vaquero Navarrete y ahora quiere volver a ser campeón mundial. El mexicano cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y tres reveses (todas en peleas por el título).

Por su parte, Ricky Medina, 24 años, en sus últimas cuatro peleas ha perdido dos y ganado solo una. El estadounidense tiene marca de 16 triunfos (9 por la vía rápida) y cuatro derrotas en su carrera profesional.

