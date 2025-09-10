Trump pide pena de muerte para el sospechoso de asesinar a una ucraniana en Charlotte

El presidente Donald Trump exigió aplicar la pena de muerte para un afroamericano acusado de asesinar a una refugiada ucraniana que viajaba en el interior de un vagón del tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte.

A partir del video captado por una cámara de seguridad del sistema de transporte público, se observa cómo, el 22 de agosto, Iryna Zarutska sube al tren y de inmediato se sienta en la fila delante de quien segundos después la atacó.

Acto seguido, Decarlos Brown desenvaina un cuchillo y se pone de pie para comenzar a apuñalar a la chica que, junto con su familia, huyó de Ucrania en 2022.

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte señala a Brown como responsable de haber cometido un asesinato en primer grado.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump condenó la brutalidad con que se condujo el sujeto de 34 años al arrebatarle la vida a la refugiada ucraniana.

“El animal que mató con tanta violencia a la hermosa joven ucraniana, que llegó a Estados Unidos en busca de paz y seguridad, debería tener un juicio rápido (¡sin duda!) y solo la pena de muerte. ¡No hay otra opción! Simplemente fue brutalmente apuñalada. Debemos ser capaces de gestionarlo; si no lo hacemos, no tenemos país”, escribió.

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente pidió restablecer la aplicación de la pena de muerte a nivel federal. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Sean Duffy, secretario de Transporte, señaló que en el asesinato ocurrido Charlotte es un indicador del incremento de la violencia presente en varias ciudades de la nación.

“El problema es que mucha gente, a diferencia de los liberales ricos, no pueden viajar en Uber, no tienen un vehículo, tienen que tomar el transporte público, y el transporte público se ha convertido en una epidemia de violencia y falta de vivienda en todo el país”, indicó.

Por el momento, Decarlos Brown fue trasladado a un hospital psiquiátrico donde durante 60 días será evaluado con el objetivo de que un juez determine si presenta algún trastorno mental y de esa manera determinar el destino que le aguarda por haber privado de la vida a un ser humano.

