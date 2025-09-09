Sospechoso de apuñalamiento en tren de Charlotte podría enfrentar pena de muerte

El Departamento de Justicia acusó formalmente a DeCarlos Brown con un extenso historial de arrestos por el apuñalamiento fatal de una refugiada ucraniana en un tren de cercanías de Carolina del Norte el mes pasado, lo que significa que podría enfrentar la pena de muerte.

La misma Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó que dirigirá la persecución federal contra el hombre señalado como el responsable del asesinato de Iryna Zarutska. Aseguró que se buscará la máxima condena.

La denuncia penal fue presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, donde se encuentra Charlotte, la mayor ciudad de este estado.

El hombre encara ahora cargos tanto en un tribunal federal como en uno estatal, donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital.

El pasado 22 de agosto Brown, que había sido arrestado al menos 14 veces desde 2011 por agresión, atraco a mano armada o allanamiento de morada, apuñaló mortalmente en el cuello a Zarutska a bordo de un tren ligero en Charlotte.

“Irina Zarutska era una joven que vivía el sueño americano; su horrible asesinato es resultado directo de políticas fallidas de indulgencia contra el crimen que priorizan a los criminales sobre los inocentes”, ha declarado la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado de su Departamento notificando la acusación de hoy.

“Buscaremos la pena máxima por este imperdonable acto de violencia; nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”, añade la fiscal general.

