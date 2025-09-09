Arrestan a hombre sospechoso de matar a una profesora retirada en zona boscosa de Auburn

Una profesora jubilada de la Universidad de Auburn fue asesinada a puñaladas mientras paseaba a su perro en un parque local, en lo que las autoridades describen como un ataque violento ocurrido durante un robo. Un hombre ha sido arrestado y acusado de homicidio capital en relación con el crimen.

La víctima, Julie Gard Schnuelle fue encontrada sin vida el sábado pasado en una zona boscosa del Parque Kiesel, un espacio verde frecuentado por la comunidad de Auburn. De acuerdo con la Policía de Auburn, la mujer presentaba lesiones que indican que su muerte fue producto de una agresión con un objeto afilado, posiblemente un cuchillo, según el forense del condado citado por WRBL.

Schnuelle era profesora emérita de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Auburn. Se jubiló en 2021 tras una carrera académica iniciada en 2003, según la institución. Además, se desempeñó como veterinaria principal del Departamento de Agricultura de EE.UU. para Alabama y Mississippi.

El presunto atacante, Harold Rashad Dabney III, residente de Montgomery, fue arrestado a unos 8 kilómetros del lugar del crimen, luego de que la policía respondiera a un reporte de una persona sospechosa. Las autoridades señalaron que Dabney fue identificado como el responsable tras una investigación inicial en el lugar del arresto.

Dabney enfrenta dos cargos de homicidio capital, ya que presuntamente robó la camioneta Ford F-150 roja de la víctima para huir del lugar. El vehículo fue recuperado posteriormente, según la policía. Los registros judiciales indican que permanece detenido sin derecho a fianza. No está claro si ha designado un abogado defensor o presentado una declaración de culpabilidad.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:17 a. m., según la denuncia penal. Schnuelle se encontraba paseando a su perro, que fue hallado ileso, en el parque Kiesel, un sendero natural de más de tres kilómetros ubicado cerca del campus universitario. El cuerpo fue descubierto horas más tarde por un ciudadano que alertó a las autoridades. El parque fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las investigaciones.

La comunidad universitaria expresó su conmoción ante la noticia. En un comunicado, la Universidad de Auburn describió a Schnuelle como “una querida educadora, mentora y colega, cuya dedicación a los estudiantes y pasión por la teriogenología y la medicina veterinaria dejaron una huella imborrable en Auburn”.

Amigos y antiguos alumnos también lamentaron su pérdida. Destinee Bearden Patterson, exalumna y amiga cercana, la describió como “una fuerza inagotable” y “una luz brillante”.

Schnuelle, graduada de Auburn en 1996, fue parte de la segunda generación de expertos en teriogenología formados en la universidad, ciencia centrada en la reproducción animal. Deja un legado académico, científico y humano ampliamente reconocido en su disciplina.

El senador estadounidense Tommy Tuberville, republicano por Alabama, expresó sus condolencias en redes sociales: “Suzanne y yo estamos devastados por esta trágica pérdida en nuestra comunidad. Oramos por su familia y seres queridos, y porque se haga justicia”.

