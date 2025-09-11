Anel Noreña rompe el silencio sobre el infarto cerebral que sufrió

A solo unos días de confirmarse que la salud de Anel Noreña se dio comprometida a raíz de un infarto cerebral, la exmodelo reapareció ante las cámaras para revelar detalles sobre el aterrador incidente que vivió mientras viajaba en carretera.

En una entrevista concedida al programa “Hoy” junto a su hijo mayor José Joel, la exesposa de José José explicó que los focos rojos de su infarto se presentaron a través de síntomas como: dificultad para hablar y entumecimiento de una parte de su cuerpo.

“Un susto horrible, la verdad, porque le puede pasar a cualquiera. Yo iba toda así, bien bonita y todo… nos íbamos a Cuernavaca, nos íbamos al restaurante y ningún restaurante ni nada, nos fuimos directo a emergencias. Me preguntaron el nombre, la casa y en dónde estaba y no sé qué más”, relató ante las cámaras del matutino.

Anel Noreña, quien iba acompañada por varios de sus seres queridos, aseguró que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida: “Mi amiga no sabía lo que yo le decía. Yo le decía y no sabía, dice: ‘es que no te escucho’. Ahorita ya me río, pero qué susto… Me fui toda. Los brazos no me funcionaban… la pierna, la boca, todo“, añadió.

Por su parte, José Joel relató cómo se vivió la emergencia de salud de su madre desde su perspectiva: “En la carretera empezó a perder este conocimiento, se le empezó a trabajar la lengua.Empezó a tener un infarto cerebral”, recordó el también cantante.

¿Cuál es el estado de salud actual de Anel Noreña?

Como era de esperarse, los cuestionamientos sobre las posibles secuelas de este episodio, así como de su proceso de recuperación no tardaron en surgir por parte de los conductores del programa “Hoy”.

Al respecto, Anel Noreña indicó que si bien se encuentra estable, recibió un diagnóstico de diabetes que ha cambiado por completo sus hábitos: “Me negaba a ser diabética. Decía: ‘no, diabética, no’. Dijo el doctor que sí soy diabética y lo acepto”, declaró.

Sin embargo, la famosa se enfoca en los aspectos positivos que esta vivencia trajo consigo: el acercamiento entre sus hijos José Joel y Marysol Sosa: “Yo no sabía que iba a pasar tal cosa. Encontrarme y ver la carita de Pepe y la de Marysol, para mí fue verdaderamente glorioso”, reconoció.

