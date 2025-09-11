Ejército en México captura principal operador financiero del CJNG

La Secretaría de la Defensa Nacional en México dio a conocer la captura de Óscar Antonio Álvarez González, señalado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como el principal lavador de dinero al servicio del líder de esa agrupación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y, de su hermano, Abraham Oseguera Cervantes, “El Rodo”.

Según la dependencia, gracias a trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con Marina, SSPC y CNI detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a Oscar “N”, quien procedía de un vuelo internacional de la ciudad de Barcelona, España.

A Antonio Álvarez González se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Ante la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, el CJNG se ha convertido en el grupo criminal más poderoso del país, cuyo líder, “El Mencho”, se volvió en el principal objetivo de los gobierno de México y Estados Unidos, que ofrece una recompensa de $15 millones de dólares.

Con origen en 2011, el CJNG se fortaleció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en muy poco tiempo, pasando de ser considerado una célula delictiva a un cártel de droga con capacidad de trasiego nacional e internacional.

Incluso, hoy se estima tiene presencia en todas las entidades del país y de Estados Unidos, donde se le designó como organización terrorista.

Sigue leyendo:

– Mensajes del CJNG acusan a gobernadora de Baja California de proteger al Cártel de Sinaloa.

– Abandonan restos humanos en Tijuana junto con un mensaje dirigido a jefe de la Policía.