Emilio Osorio responde a quienes lo tachan de ‘nepo baby’

A pesar de su crecimiento profesional a lo largo de sus más de 10 años de trayectoria, el actor Emilio Osorio se mantiene como el blanco de señalamientos y críticas por presunto nepotismo a través de su papá, el productor Juan Osorio. El más reciente gracias a su participación en el melodrama “Amanecer”, cuya producción corre a cargo del director mexicano.

Fue justo en la recta final de las grabaciones de esta historia que el joven de 22 años se sinceró sobre las enseñanzas que su personaje de “Tonatiuh Talavera”, un joven que nació con Trastorno del Espectro Autista, le dejó durante esta etapa de su vida.

“Aprendí mucho de todos los actores, de los grandes actores. Aprendí mucho de lo que es trabajar a marcha forzada, con una disciplina impresionante siempre de parte de Juan, de mi padre“, detalló en un encuentro con la prensa.

Al ser cuestionado sobre las críticas por presunto favoritismo, Emilio Osorio demostró que más allá de sentirse atacado, se toma la situación con humor: “Si gustan, soy su ‘nepo baby’ favorito”, bromeó.

Con un tinte más serio, el hijo de Niurka Marcos se dijo consciente de que “cualquier otro actor” podría estar en su lugar, por lo que pone toda su energía en “disciplinarse y hacerlo con todo el profesionalismo”.

A pesar de los dimes y diretes, Osorio. decide enfocarse en la riqueza de su profesión y la oportunidad de brindar al público una historia memorable: “El final de la telenovela va a estar impresionante y como va a terminar la historia de ‘Tonatiuh’ con ‘Malú’ va a estar muy bonito. Espero que la gente lo disfrute”, dijo para finalizar.

Juan Osorio sale en defensa de las críticas a su hijo

Esta no es la primera vez que un integrante de la familia Osorio hace frente a este tema; recordemos que el pasado mes de julio el productor habló sin tapujos sobre su postura ante esta crítica.

“Se ha ganado su lugar“, dijo contundente sobre el apoyo que ha brindado a su hijo en la escena actoral.

Además, cuestionó a sus detractores diciendo: “Si tengo la posibilidad de hacerlo, lo haré. ¿Por qué contratar a personas irresponsables si puedo confiar en mi hijo? Prefiero trabajar con él. Y para quienes critican, ¿acaso ustedes no harían lo mismo por su familia?”, expresó contundente.

Seguir leyendo:

• Juan Osorio responde a quienes aseguran que su hijo Emilio es un ‘nepobaby’

• Leslie Gallardo habla sobre su ruptura con Emilio Osorio: “Estoy sanando”

• Así reaccionó Emilio Osorio al nuevo romance de Niurka