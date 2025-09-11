Inmigrante venezolano denuncia que EE.UU. no le ha dado los $1,000 tras autodeportarse con CBP Home

Desde que CBP One se convirtió en CBP Home, la administración de Donald Trump ha incentivado a los inmigrantes indocumentados para que se autodeporten a través de la aplicación. Al hacerlo, les promete: boleto de avión, condonación de multas y una bonificación de $1,000 por cooperar.

Sin embargo, algunos inmigrantes que ya fueron devueltos a sus respectivos países denuncian que no han recibido el dinero. Uno de ellos es Jesús Mejía, quien llegó a Venezuela hace dos meses, pero sigue sin recibir respuesta sobre su bonificación.

El hombre conversó con Noticias Telemundo y admitió que la oferta le pareció atractiva cuando estaba en Estados Unidos, por lo que él y su esposa decidieron autodeportarse a través de la app. También aclararon que su situación migratoria ya tenía una orden de expulsión.

“Nosotros ya habíamos comprado nuestro boleto. Ellos me dicen que ya habían ingresado la información al sistema, para que al llegar aquí, a nuestro país, ingresáramos nuevamente a la aplicación y enviar un correo para que nos pagaran los $1,000″, explicó.

Mejía asegura que realizó todo el proceso como se lo solicitaron, pero el tiempo sigue pasando y no le responden acerca de los pasajes que compraron y la bonificación. “No se ha pagado y nos vendría bien”, expresó el venezolano.

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comentó a Telemundo que decenas de miles de inmigrantes indocumentados se han autodeportado a través de CPB Home. Asimismo, precisó que 1.6 millones han abandonado el país desde el 20 de enero.

El DHS también aclara que cualquier inmigrante que, a través de la app, muestre su intención de salir de Estados Unidos, “ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”.

Te puede interesar:

· Madre con Green Card es detenida por ICE por haber firmado un cheque sin fondos hace 10 años

· Consejos de un abogado para no ser detenido por ICE por tu idioma o aspecto hispano

· ICE detuvo a inmigrante latino por intentar impedir el arresto de una influencer colombiana