window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Iphone 17, Air o Pro: cuál comprar si quieres dedicarte a la fotografía profesional

Si te dedicas a la fotografía profesional, el iPhone 17 Pro o Pro Max se perfilan como los más avanzados para tu trabajo

Todos los modelos del iPhone 17 presentan nuevas mejoras, pero cuando se trata de fotografías, debes elegir sabiamente.

Todos los modelos del iPhone 17 presentan nuevas mejoras, pero cuando se trata de fotografías, debes elegir sabiamente. Credit: Godofredo A. Vásquez | AP

Avatar for Alberto Daniel Barboza

By  Alberto Daniel Barboza

Si te dedicas a la fotografía profesional y estás evaluando qué modelo del iPhone 17 conviene comprar, estándar, Air, Pro o Pro Max, hay varios factores clave que debes considerar.

De acuerdo con sitios especializados en tecnología, los aspectos más fundamentales para tu elección, son: sensores, opciones de zoom, estabilización, capacidades de video, y también manejo térmico y almacenamiento.

Cuál iPhone 17 comprar si quieres dedicarte a la fotografía profesional

Antes de profundizar en diferencias, debes saber que todos los modelos de iPhone 17 tienen avances importantes:

  • Pantalla ProMotion (120 Hz) para mayor fluidez.
  • Mejora en cámaras frontales, con sensor de 18 MP en los modelos Pro, lo que mejora selfies y grabaciones tipo vlog.
  • Mejoras en conectividad, y mejoras de brillo y algoritmo de procesamiento de imágenes.

Algunas recomendaciones según tus prioridades de foto:

Si lo que buscas es retratos, naturaleza, sujetos lejanos, fotografía nocturna y grabaciones de video exigentes, te recomendamos el iPhone 17 Pro o Pro Max, reseña Wired.

Te dan zoom óptico dedicado, mejor sensor, mejores herramientas de grabación, y almacenamiento amplio para guardar RAW o video en alta resolución.

Por su parte, si valoras el diseño, portabilidad, y aun así quieres buena foto/video sin necesidad de telefoto largo, el modelo iPhone 17 Air puede servir, sobre todo si no necesitas capturar sujetos lejanos o hacer zoom extremo. Pero sabrás que sacrificas algo de versatilidad.

Y si tu trabajo fotográfico es más general, para contenido digital, redes, fotografía diaria, callejera, y no requieres mucho zoom ni edición profesional extrema, el modelo estándar de iPhone 17 podría bastar.

Con esta última opción puedes ahorrar dinero e invertirlo en lentes externos, iluminación, o software de edición.

En conclusión

Para fotografía profesional en 2025, el modelo Pro (o Pro Max si quieres una pantalla más grande y batería extendida) es el más adecuado.

Los avances en cámaras, zoom y video lo convierten en la herramienta más completa para quienes van a generar contenido serio.

El Air ofrece un camino intermedio con estilo y buena cámara, pero con compromisos que no siempre toleran trabajos exigentes. Y el modelo base de iPhone 17 funciona bien para muchos usos, pero puede quedarse corto ante los requerimientos de fotografía avanzada.

In this Article

iPhone iPhone 17
Trending
Sponsored content
Trending