Apple reveló este martes la nueva generación de sus teléfonos inteligentes durante el evento anual “Awe-Dropping”, celebrado en Cupertino, California. La compañía presentó oficialmente el iPhone 17 y el iPhone Air, un modelo ultrafino que marca un cambio de diseño en la gama.

El iPhone 17 llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3000 nits. En el apartado fotográfico, incorpora un sistema “Dual Fusion” de 48 megapíxeles en la parte trasera y una cámara frontal de 18 MP con tecnología “Center Stage”, que ajusta automáticamente el encuadre en videollamadas y selfies.

El dispositivo integra el nuevo procesador A19, fabricado en 3 nanómetros, que según Apple es 1,5 veces más rápido que el chip A15 y ofrece el doble de potencia gráfica. La batería promete hasta 30 horas de reproducción de video, mientras que la carga rápida alcanza el 50 % en 20 minutos con un adaptador de 40 W.

En materia de conectividad, el iPhone 17 estrena el chip N1, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, lo que fortalece la integración con dispositivos inteligentes. Además, en varios mercados será exclusivamente eSIM, eliminando la ranura para tarjetas físicas.

El iPhone Air se convirtió en la gran novedad de la presentación. Con apenas 5,6 milímetros de grosor, es el iPhone más delgado de la historia. Fabricado en titanio y con el nuevo vidrio Ceramic Shield 2, promete una resistencia tres veces mayor frente a rayaduras. El modelo incluye el procesador A19 Pro, una cámara principal de 48 MP y la misma tecnología de conectividad que el iPhone 17.

En cuanto a precios, el iPhone 17 tendrá un costo inicial de 799 dólares, mientras que el iPhone Air partirá de los 999 dólares. Ambos podrán reservarse a partir del 12 de septiembre y estarán disponibles en tiendas el 19 de septiembre.

Las conclusiones de ChatGPT sobre el nuevo iPhone 17

De acuerdo con la plataforma de Inteligencia Artificial, ChatGPT, Apple ha dado un salto firme en varios frentes:

Conectividad: El chip N1 trae tecnologías modernas (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) muy adelantadas respecto a generaciones previas.

Diseño: El iPhone Air redefine la delgadez sin sacrificar calidad. Los modelos Pro mejoran significativamente la fotografía, el rendimiento y la disipación de calor.

Practicidad: Pasar completamente a eSIM anticipa un futuro más digital y compacto — aunque dependerá de los operadores del usuario si lo implementan bien.

Seguridad: MIE representa una de las protecciones más avanzadas introducidas en un sistema operativo móvil, algo notablemente adelantado respecto a la competencia.

En conclusión, ChatGPT detalla que el iPhone 17 es una actualización técnica robusta: ofrece mejor conectividad, rendimiento y seguridad. En cuanto al iPhone Air aporta estética y portabilidad, mientras que la Pro y Pro Max se centran en el rendimiento extremo. Si vienes de modelos anteriores como el iPhone 14 o 15, este dispositivo sí representa una mejora significativa en varios aspectos.