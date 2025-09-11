Locura por boletos para el Mundial: FIFA recibe más de un millón y medio de solicitudes en 24 horas

El miércoles 10 de septiembre arrancó el registro en preventa para el sorteo de los boletos del Mundial exclusivo para propietarios de tarjetas Visa en todo el mundo y, a menos de 24 horas, la FIFA informó que ya había recibido un millón y medio de solicitudes de interesados, quienes llenaron correctamente el formulario para participar.

La procedencia de los hinchas interesados en asistir a los estadios del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es de 210 países distintos alrededor del globo, siendo los más numerosos los de las tres sedes, así como de los sudamericanos Argentina, Colombia, y Brasil, y los europeos Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

“La gran cantidad de inscripciones presentadas es un testimonio de la enorme cantidad de entusiasmo generado en todo el mundo por la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se convertirá en un punto de inflexión en la historia del futbol”, explica Heimo Schirgi, el Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, en un comunicado de prensa.

La ventana de registro para los fans que cuenten con este tipo de tarjeta estará vigente hasta el 19 de septiembre. Todos aquellos que completen el formulario entrarán a un sorteo que se realizará a finales de mes y quienes ganen su derecho de compra serán notificados el 29 de septiembre para poder adquirir sus boletos después del 1 de octubre en la fecha y hora en que se les asigne.

Your journey to the #FIFAWorldCup starts here! 🌍⚽



Open to Visa cardholders 18+.

No purchase necessary.

Enter Sept 10–19 via link below.



Winners allocated a time slot to buy tickets (subject to availability) with a Visa card. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2025

Para el registro es indispensable contar con la tarjeta, porque es requisito ingresar los datos, aunque el sistema especifica que no se realizará ningún cargo, simplemente es para verificar la validez de esta. En el formulario también se deben llenar datos básicos, como personales y de contacto, así como cuáles son los boletos de su interés, es decir, en qué país, en qué ciudad y en qué fase del torneo.

Una vez que concluya esta etapa, la siguiente fase de venta de boletos arrancará en octubre. El costo para las entradas a los partidos será desde $60 dólares.

