Sindicatos de docentes demandan al gobierno por permitirle al ICE efectuar arrestos cerca de escuelas

Dos de sindicatos de docentes presentaron una demanda en contra de la administración encabezada por Donald Trump por permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleven a cabo redadas cerca de escuelas con el objetivo de detener a extranjeros carentes de estatus legal.

Desde el primer día al frente del gobierno, el republicano de 79 años se comprometió a deportar a la mayor cantidad de inmigrantes de toda la historia.

Bajo dicho enfoque, el personal del ICE quedó facultado para desplazarse por todo el país en busca de extranjeros considerados peligrosos.

Aunque en un inicio se aseguró que los inmigrantes a detener serían quienes arrastraban un historial delictivo con la policía, conforme han ido avanzado los días, las redadas del ICE se han extendido a todo tipo de extranjeros incluso si se encuentran acompañados de niños.

De hecho, Tom Homan advirtió que familias enteras de inmigrantes serían deportadas para evitar demandas legales posteriores bajo denuncia de haber separado a padres de hijos.

De esa manera, en redes sociales comenzaron a difundirse alertas sobre la presencia de miembros del ICE cerca de hospitales, iglesias y escuelas.

Los agentes del ICE están facultados para detener a cualquier inmigrante que considere peligroso para los ciudadanos estadounidenses. (Crédito: Steve Helber / AP)

Gracias al avance de la tecnología, también se crearon aplicaciones mediante las cuales es posible compartir, en tiempo real, los puntos en las ciudades donde se detecta la presencia del ICE.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Federación Estadounidense de Maestros, desde que Trump eliminó la restricción que limitaba la presencia de los funcionarios de inmigración cerca las instalaciones escolares, se han producido varias detenciones de personas cuando acuden a dejar o recoger a sus hijos a las instalaciones educativas.

Ante dicha situación, los dos sindicatos presentaron una demanda en contra del gobierno bajo el argumento de estar perdiendo alumnos, pues la población estudiantil ha mermado ante el temor de que algún familiar pueda ser objetivo de deportación a merced del ICE.

Becky Pringle, presidenta de la NEA, emitió un comunicado denunciando el temor generado por las políticas migratorias orquestadas desde Washington.

“Todo estudiante que ingresa a su escuela pública, sin importar su apariencia o el idioma que hable, pertenece a una escuela pública segura y acogedora para que pueda aprender y crecer.

Al atacar a las escuelas, el ICE de Donald Trump está sembrando miedo y caos, y nuestros estudiantes, sus familias y comunidades están pagando el precio de estas acciones migratorias traumáticas y extremas. Tenemos la responsabilidad profesional y moral de mantener seguros a nuestros estudiantes. Seguiremos apoyando a nuestros estudiantes y sus familias, y defenderemos nuestras escuelas y comunidades cuando sean atacadas”, indica parte de la misiva.

