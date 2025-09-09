ICE arresta a guatemalteco víctima de enanismo y lo acusa de depredador sexual
ICE detuvo a Cristian Soto-Galeano, guatemalteco cuya estatura apenas rebasa un metro, lo cual presuntamente no le impidió agredir sexualmente a un menor
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en Nueva Orleans a un inmigrante de origen guatemalteco quien, pese a sufrir acondroplasia, enfrenta cargos por agredir sexualmente a un menor.
Cristian Soto-Galeano, cuya estatura apenas logra rebasar un metro, fue detenido durante un operativo y ahora se enfrenta a la posibilidad de ser deportado a su país de origen en calidad de delincuente.
Otro destino que le podría aguardar en caso de resultar culpable es purgar algunos años en prisión.
A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, personal del ICE compartió una imagen del presunto delincuente, donde destaca además de la pequeña estatura del centroamericano, la sonrisa que proyecta, pues para nada luce preocupado a pesar de tener en las manos un par de esposas.
“DEPREDADOR SEXUAL ARRESTADO: ICE Nueva Orleans arrestó a Cristian Soto-Galeano, ciudadano guatemalteco. Sus antecedentes penales incluyen una condena por conducta indecente con un menor y fue sentenciado a dos años de prisión.
Estamos preparados para afrontar cualquier desafío, grande o pequeño”, indica el texto alusivo al pequeño tamaño del detenido sin ofrecer más información sobre su arresto.
La detención de Soto-Galeano se presenta días después de que Jeffrey Martin Landry, gobernador de Luisiana, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, inauguraron recientemente “Louisiana Lockup”, un nuevo centro de detención de inmigrantes carentes de estatus legal, el cual se encuentra en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, donde ya existe espacio para recibir hasta 400 detenidos.
“Nos ofreció un espacio donde pudiéramos albergar a estos peligrosos criminales y asegurarnos de que nunca más pudieran dañar a otro niño o familiar en este país”, señaló el mandatario estatal.
La administración encabezada por el presidente Donald Trump recurrentemente intenta justificar la detención, pero sobre todo la deportación de extranjeros señalándolos como una presunta amenaza a la seguridad de los estadounidenses, pues afirma que muchos de ellos llegan huyendo de sus países de origen para evadir a la justicia tras haber cometido diversos delitos.
