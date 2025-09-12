Bisnieta de Silvia Pinal aclara rumores sobre supuestas diferencias por la herencia de la actriz

A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la actriz mexicana Silvia Pinal, los dimes y diretes sobre supuestas diferencias entre los integrantes de su familia no han dejado de surgir. En un intento de poner fin a la polémica, una de sus bisnietas, Camila Valero, decidió salir a aclarar los rumores.

En un encuentro con la prensa, retomado por el programa “Venga la Alegría”, la hija menor de Stephanie Salas negó contundente algún tipo de disputa entre los miembros de la dinastía Pinal.

“No, realmente lo único que quiero decir es que somos una familia como cualquier otra, obviamente, puede ser muchísimas veces complejo eso, pero todo lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño y avanzando, queriendo sacarlo adelante lo antes posible“, declaró la joven.

Por el contrario, Camila Valero aseguró que si bien el proceso se ha tornado complicado, ha prevalecido la buena actitud y cercanía entre el resto de su familia, tal y como lo expuso su abuela, la también actriz Sylvia Pasquel, hace unos meses.

“Ahorita estamos todos con muchos pendientes todavía para resolver… Es todo un proceso, apenas estamos terminando el primer proceso, después de la adjudicación vienen otros procesos de avalúos y cosas así, esto se va tardar como un año“, detalló el pasado mes de abril a las cámaras de ‘De Primera Mano’.

Asimismo, al ser cuestionada sobre la repartición de bienes estipulada por Silvia Pinal, la estrella de la pantalla chica indicó que: “Todo está en orden (…) Yo estoy feliz, lo que heredé me encantó, no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas“.

Seguir leyendo:

