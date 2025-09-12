Inmigrante rumana con Green Card es detenida tras volver de su país: “Se siente como si fuera rehén” 

Una residente legal en Estados Unidos, identificada como Mihaela Atanase, enfrenta un proceso de detención migratoria tras intentar reingresar al país por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El caso ha despertado alarma entre defensores de inmigrantes y familiares, quienes aseguran que se trata de un exceso.

Las autoridades migratorias sostienen que su detención se debe a un antecedente legal menor de hace casi dos décadas, el cual fue clasificado como un “crimen que involucra depravación moral”. Esa decisión, según su abogado, podría poner en riesgo su estatus de residencia permanente en EE. UU.

Cómo ocurrió la detención de Mihaela Atanase

Atanase viajó a Rumania en enero tras la muerte de su hermano, con el propósito de acompañar a su familia en un momento de duelo. A su regreso en septiembre, fue detenida en el aeropuerto angelino durante el proceso de inspección secundaria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante lo que debía ser una revisión rutinaria, la retuvieron sin comunicación clara con su familia. Tras varias horas de incertidumbre, pasó más de dos días en instalaciones del aeropuerto antes de ser trasladada a un centro de procesamiento de ICE. Su familia denunció que durante ese tiempo no supieron nada de ella y describieron la experiencia como traumática.

En el transcurso de este período, su prometido, Giovanni Miceli reveló a LAist que el proceso contra Atanase pareció como la de una rehén por la poca comunicación con ella y el nulo conocimiento de su detención: “Esencialmente, se siente como si mi prometida, la madre de mi hijo, estuviera siendo retenido como rehén”.

La situación de Atanase tomó por sorpresa a sus allegados, pues ella cuenta con una Green Card y ha vivido en Estados Unidos desde su niñez. Sin embargo, el antecedente legal de 2005 volvió a surgir como argumento para cuestionar su permanencia en el país.

La razón de su arresto según las autoridades

De acuerdo con funcionarios migratorios, el motivo de la detención es un incidente ocurrido hace 20 años, cuando Atanase fue acusada de un altercado doméstico con su hermano. Aunque el caso fue menor y no derivó en largas consecuencias legales en su momento, las agencias lo clasificaron dentro de la categoría de “crímenes que involucran depravación moral”.

De igual manera, y a pesar de contar con la residencia permanente, el largo período de estadía en su país, más de 8 meses, habría sido otro motivo para que autoridades migratorias interrogaran y detuvieran a la mujer rumana.

Lo que viene en el caso de Atanase

Actualmente, la inmigrante se encuentra bajo custodia de ICE mientras se define si enfrentará un proceso de deportación. Su defensa asegura que el incidente por el que es acusada no debería ser motivo para poner en riesgo su residencia de más de 20 años.

El caso podría terminar en una audiencia ante un juez de inmigración, donde se evaluará si el antecedente cumple con los criterios para retirarle la Green Card. De confirmarse la clasificación, Atanase correría riesgo de expulsión del país.