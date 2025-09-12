Agente de ICE mata a un inmigrante latino durante un operativo efectuado en Chicago

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó en contra de un inmigrante latino con antecedentes policiacos, después de que se resistía a ser detenido durante un operativo efectuado en Chicago.

Un grupo de oficiales del ICE realizaba un control vehicular de revisión en Franklin Park, Illinois, cuando detectó a un latino sospechoso.

Acto seguido, al sujeto en cuestión se le pidió detener su automóvil y descender para corroborar su identidad. Sin embargo, hizo caso omiso y al intentar huir arrastró a un agente produciéndole graves heridas.

Temiendo por su vida, el oficial en cuestión disparó su arma de fuego sobre la humanidad del latino que minutos después falleció en un hospital mientras era tratado de estabilizar por un grupo de médicos, pues su cuerpo registraba varios impactos de bala.

Mediante un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que el individuo abatido era un extranjero carente de estatus legal identificado como Silverio Villegas-González.

“Esta mañana, mientras se llevaba a cabo un operativo dirigido a un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales, el individuo se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una distancia considerable con su auto”, indica parte de la misiva.

En los próximos meses, se incrementarán los operativos del ICE. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, justificó el proceder del agente que disparó en defensa de su integridad.

“Él cumplió con su entrenamiento, utilizó la fuerza adecuada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden. Los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros oficiales y de las personas que están siendo detenidas”, escribió en otro comunicado.

Sobre el inmigrante muerto se descubrió que tenía antecedentes de conducción imprudente, pero se desconoce cuándo se introdujo al territorio estadounidense.

Hasta el momento, no sea revelado la nacionalidad del inmigrante abatido y lo único presuntamente claro es que los agentes de ICE contaban con una orden para detenerlo con fines de deportación.

Sigue leyendo:

• ICE comienza a trasladar a inmigrantes detenidos a una antigua prisión en Tennessee

• La Casa Blanca afirma haber detenido a más de 300 mil inmigrantes en seis meses

• ICE contará con un nuevo centro de detención para inmigrantes en Texas