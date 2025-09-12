ICE comienza a trasladar a inmigrantes detenidos a una antigua prisión en Tennessee

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a trasladar a algunos grupos de inmigrantes detenidos a una antigua prisión en Tennessee.

A mediados del mes pasado, los habitantes de Mason, Tennessee, respaldaron la idea de aprovechar las instalaciones de una antigua prisión clausurada cuatro años atrás para convertirlas en un centro de detención de inmigrantes administrado por CoreCivic Inc, el segundo operador de prisiones privadas más grande del país.

Uno de los puntos a favor de la propuesta consistía en la posibilidad de generar puestos de trabajo y recursos económicos, algo por demás atractivo para una comunidad que, de acuerdo con los datos del último censo, apenas rebasa los 1,300 habitantes con un ingreso familiar promedio de poco más de $47,000 dólares.

Eddie Noeman, alcalde Mason, aclaró no tener nada en contra de los inmigrantes y que permitir la apertura del centro de detención sólo obedecía a la necesidad de impulsar a la economía de la población local.

Grupos de inmigrantes detenidos por el ICE serán privados de su libertad en una antigua prisión a cargo de CoreCivic. (Crédito: Nick Ingram / AP)

A un mes de distancia de dicho anuncio, a través de un comunicado, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, dio a conocer que ya está en marcha el flujo de inmigrantes con destino al centro de detención en Mason, el cual se ubicada a 40 millas al noreste de Memphis.

“Hemos comenzado a recibir detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en nuestro Centro de Detención del Oeste de Tennessee (WTDF) en respuesta a una necesidad inmediata del gobierno federal de vivienda y atención segura, humana y apropiada para estas personas”, indica parte de la misiva.

Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que se opuso a la rehabilitación de la antigua prisión para darle paso a un centro de detención de extranjeros carentes de estatus legal, ha expresado su preocupación de que los detenidos puedan ser sometidos a abusos y negligencia.

Y es que el Departamento Correccional de Tennessee multó a CoreCivic con $44.7 millones de dólares en cuatro prisiones, esto debido a diversas anomalías detectadas desde 2022 hasta febrero de este año, incluyendo entre ellas falta de personal para estar al cuidado de los internos.

