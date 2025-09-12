Pablo Lyle tiene trabajo asegurado tras salir de prisión, revela Juan Osorio

A poco más de un año de que el actor Pablo Lyle obtenga la posibilidad de recuperar su libertad, el productor Juan Osorio expuso su intención de incluirlo en su próximo proyecto en televisión como parte de su gran regreso a la escena actoral.

En un encuentro reciente con la prensa, el realizador se dijo optimista sobre el proceso legal de su colega y afirmó que luego de cumplir su condena lo espera con brazos abiertos para retomar sus proyectos profesionales.

“Está en un gran comportamiento y las cosas le están favoreciendo“, dijo sobre la estancia del histrión en la prisión estatal Everglades Correctional Institution, ubicada en Miami y de la cual podría salir a finales de 2026 o principios de 2027.

Asimismo, Juan Osorio hizo pública su intención de ser el productor con el que retome su actividad en la escena actoral: “Creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, informó ante las cámaras.

Al ser cuestionado a detalle sobre esta decisión, el creador de historias como “Soltero con hijas” y “Amanecer” afirmó que su amistad con Pablo Lyle previo a su arresto le brinda la certeza de que regresará con una perspectiva diferente y más madura de la vida.

“Creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, añadió durante su relato. “Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”, finalizó.

