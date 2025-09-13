Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 13 de septiembre de 2025

Este sábado 13 de septiembre habrá tres carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford subirán al ring en el Allegiant Stadium en Las Vegas para disputar el campeonato indiscutido de peso supermediano y prometen brindar un gran espectáculo a los fanáticos.

De acuerdo con los pronósticos, el estadounidense estará en desventaja por el peso y no tendrá chance alguno, pero otros opinan que el tamaño no lo afectará porque es un peleador habilidoso que pondrá a prueba al mexicano.

En Alemania, Lewis Crocker y Paddy Donovan se enfrentarán en una revancha que no solo pondrá fin a una intensa rivalidad, sino que también coronará a un nuevo campeón mundial de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En la primera disputa, Donovan conectó un golpe después de la campana en el octavo asalto que derribó a Crocker y el árbitro lo descalificó, otorgando la victoria a Crocker. Ahora ambos subirán al ring para ajustar cuentas este sábado.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford. Categoría: por el campeonato indiscutido de peso supermediano, pelea a 12 rounds. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: por el campeonato indiscutido de peso supermediano, pelea a 12 rounds. Las Vegas. Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. Categoría: peso superwelter, 10 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso superwelter, 10 asaltos. Las Vegas. Christian Mbilli vs. Lester Martínez. Categoría: 10 asaltos, por el título interino supermediano del CMB de Mbilli. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: 10 asaltos, por el título interino supermediano del CMB de Mbilli. Las Vegas. Mohammed Alakel vs. Travis Kent Crawford. Categoría: peso ligero, 10 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso ligero, 10 asaltos. Las Vegas. Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams. Categoría: peso medio, 10 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso medio, 10 asaltos. Las Vegas. Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin. Categoría: peso pesado, 10 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso pesado, 10 asaltos. Las Vegas. Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez. Categoría: peso ligero junior, 6 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso ligero junior, 6 asaltos. Las Vegas. Sultán Almohamed vs. Martín Caraballo. Categoría: peso welter junior, 4 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso welter junior, 4 asaltos. Las Vegas. Steven Nelson vs. Raiko Santana. Categoría: peso semipesado, 10 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Categoría: peso semipesado, 10 asaltos. Las Vegas. Marco Verde vs. Sona Akale. Categoría: peso medio, 6 asaltos. – Lugar: Las Vegas.

Irlanda

Lewis Crocker vs. Paddy Donovan. Categoría: por el título vacante de peso welter de la FIB, pelea a 12 rounds. – Lugar: Belfast.

Categoría: por el título vacante de peso welter de la FIB, pelea a 12 rounds. Belfast. Ishmael Davis vs. Caoimhin Agyarko. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Belfast.

Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. Belfast. Tyrone McKenna vs. Dylan Moran. Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Belfast.

Alemania

Sarah Bormann vs. TBA. Categoría: por el título peso paja femenino OMB de Bormann, pelea a 10 rounds. – Lugar: Niedersachsen.

Categoría: por el título peso paja femenino OMB de Bormann, pelea a 10 rounds. Niedersachsen. Piergiulio Ruhe vs. TBA. Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. – Lugar: Niedersachsen.

Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. Niedersachsen. Ahmad Ali vs. Joshua Nyanzi. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Niedersachsen.

Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. Niedersachsen. Maxim Kaptil vs. Jonny Martinov. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Niedersachsen.

