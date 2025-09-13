Madre de Naasón Joaquín, líder de la iglesia La Luz del Mundo, obligaba a niños a ser abusados

Eva García de Joaquín, la matriarca de la familia al frente de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM), fue detenida este miércoles en su lujosa residencia al este de Los Ángeles, California, en una nueva y contundente acción judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que desnuda una red de crimen organizado y tráfico sexual que operó durante décadas al amparo de la congregación religiosa.

García de Joaquín es señalada en una amplia acusación federal como la pieza central y “miembro más longevo” de una conspiración para explotar sexualmente a decenas de menores de edad y mujeres en beneficio de su esposo, Samuel Joaquín Flores, líder de LLDM de 1964 a 2014, y su hijo, Naasón Joaquín García, el actual líder de la iglesia quien ya cumple una condena de casi 17 años en una prisión de California por abuso sexual.

La acusación, presentada en una corte federal de Manhattan, Nueva York, detalla que Eva García actuó personalmente como una “groomer” o preparadora de víctimas. Según el documento, “García de Joaquín participó continuamente en la explotación de la comunidad de la iglesia”. El texto es específico: la mujer convenció u obligó personalmente a dos menores para que realizaran actos sexuales con su esposo, y en un caso, “sometió físicamente a una de las niñas para que su esposo la violara”.

#NoticiaEnDesarrollo #LaLuzDelMundo



📌Autoridades norteamericanas confirman el arresto de la madre de #NaasónJoaquínGarcía líder de la iglesia de la Luz del Mundo.



📌 Eva García de Joaquín (nombre como la tiene registrada el gobierno de USA) enfrenta 2 cargos: conspiración de… pic.twitter.com/KzlaOXv21X — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) September 10, 2025

La red de encubrimiento

La operación criminal no fue en solitario. Eva García actuaba en conjunto con otras mujeres identificadas como Rosa Sosa y Azalea Rangel Meléndez –esta última prófuga en México–, quienes se encargaban de gestionar los viajes internacionales de las víctimas para que los llamados “apóstoles” pudieran abusar de ellas en países como Estados Unidos, México, España, Reino Unido y Australia.

Mientras facilitaba los abusos, Eva García se enriquecía con los diezmos y ofrendas de los fieles. Presidía la “Fundación Eva García de Joaquín”, una organización que se promovía como impulsora del papel de la mujer y la familia, mientras vivía en la opulencia. Durante el cateo tras su arresto, las autoridades encontraron en su casa más de un millón de dólares en efectivo de diversas divisas, monedas de oro, platino, relojes de lujo y joyas. Debajo de su cama se halló una puerta secreta que conducía a un compartimento con 220,000 dólares más y una USB de jade.

La acusación señala que la residencia de Los Ángeles donde vivía con su esposo fue construida y adornada con lujos extremos, como molduras con hojas de oro, por miembros de la iglesia que trabajaban para la familia sin recibir pago alguno.

El documento judicial también expone los esfuerzos sistemáticos por destruir evidencia y silenciar a las víctimas tras el arresto de Naasón Joaquín García en junio de 2019. Al frente de esta operación de encubrimiento estaban el vocero legal de la iglesia, Silem García Peña (prófugo), y el sobrino de Naasón, Joram Núñez Joaquín, quien fue arrestado el mismo día que su abuela cerca de Chicago.

Núñez, quien falsamente se hacía pasar por abogado, presionó a víctimas menores de edad y a sus familias en reuniones celebradas en hoteles de Los Ángeles para que no reportaran los abusos a las autoridades. Recolectó y destruyó juguetes sexuales, lencería y dispositivos electrónicos como evidencia.

Incluso, una víctima fue llevada a México y mantenida cautiva “bajo la vigilancia de guardias armados” por meses para evitar que testificara, hasta que requirió asistencia de autoridades estadounidenses para escapar.

Sigue leyendo:

– Líder de la Iglesia La Luz del Mundo es acusado en Nueva York de tráfico sexual.

– EE.UU. ahora investiga al líder de la iglesia La Luz del Mundo por lavado de dinero.