México, fuera del calendario de la IndyCar para 2026

El regreso de la IndyCar a México tendrá que esperar. La categoría automovilística confirmó el viernes que el Autódromo Hermanos Rodríguez no será parte del calendario 2026, luego de no encontrar una fecha adecuada para llevar a cabo la carrera debido al impacto que tendrá la Copa Mundial de la FIFA en el país.

La decisión cierra, al menos por ahora, las gestiones que se venían realizando desde hace meses para concretar la vuelta del serial a territorio mexicano, un anhelo de la afición y de figuras como Pato O’Ward.

Los argumentos de la categoría

Mark Miles, presidente y director ejecutivo de IndyCar, explicó en un comunicado que si bien hubo avances en las negociaciones con el grupo local y con un posible promotor, la coincidencia con el Mundial complicó la organización.

“Se logró un progreso considerable junto con el grupo operativo de la sede y nuestro posible promotor”, señaló Miles. Sin embargo, admitió que “el impacto significativo de la Copa del Mundo del próximo año resultó ser demasiado difícil para garantizar un evento exitoso dadas las fechas disponibles para el verano”.

El directivo dejó claro que la intención de la categoría es mantener a México como un destino en el futuro, aunque no haya sido posible para 2026. “Si bien queremos competir en México, también queremos asegurarnos de que todos los involucrados sientan que las condiciones están dadas para planificar un fin de semana de carreras de clase mundial y muy atractivo. Seguiremos trabajando para traer nuestras carreras a México y esperamos que un evento esté programado en cuanto se presente la oportunidad”, agregó.

La voz de Pato O’Ward

Entre los más decepcionados por la noticia está Pato O’Ward, subcampeón de la IndyCar en 2025 y actual piloto del equipo Arrow McLaren. El regiomontano, que también funge como reserva en la Fórmula 1 con McLaren, expresó su deseo de competir frente a su público.

“Nadie desea una carrera en México más que yo, pero queremos crear un evento increíble y duradero. Eso requiere la fecha y el año adecuados para que los aficionados y patrocinadores apoyen plenamente nuestro deporte. Estoy motivado para seguir adelante con este esfuerzo y participar en una futura carrera en mi país”, comentó el mexicano.

Aunque la ausencia de México en 2026 significa una oportunidad perdida para la IndyCar y para la afición local, tanto la organización como O’Ward mantienen la puerta abierta para que el Autódromo Hermanos Rodríguez pueda recibir a la categoría en un futuro cercano, cuando las condiciones lo permitan.



