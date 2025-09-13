Patricio Borghetti reaparece tras su hospitalización: ¿Cuál es su estado de salud?

El conductor Patricio Borghetti sorprendió a su comunidad digital con un video en el que abordó los cuestionamientos sobre su salud tras darse a conocer la noticia de su hospitalización. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Con el carisma que lo caracteriza y desde la comodidad de su habitación, el presentador de “Venga la Alegría” se mostró ante sus seguidores de Instagram en un video para dar una actualización de su salud. Allí, adelantó que se encuentra fuera de peligro, pero bajo observación.

“Ya estamos en casa, ya pasó el susto mayor, pero salió todo súper bien. Quería tomarme un ratito para agradecerle a toda la gente que me escribió, todas las muestras de apoyo“, agradeció el esposo de Odalys Ramírez.

Afortunadamente, este susto no pasó a mayores y el comunicador confirmó al público que lo sigue a través de la señal de Tv Azteca que regresará a sus labores a partir del próximo 15 de septiembre.

“A toda la gente que me pregunta, cuándo voy a regresar al programa, creo que el lunes, la recomendación del doctor es que vaya con calma, pero que el lunes ya voy a poder ir a trabajar, así que el lunes ya estaré en Venga la Alegría, gracias a todos mis compañeros por el cariño“, expresó dentro del clip.

Pato Borghetti hizo una mención especial a la productora del show matutino que conduce por las atenciones que ha tenido con él y su familia desde que se le notificó de su hospitalización: “Gracias Maru por tu cariño, comprensión y ánimo (…) Ya pasó lo más difícil, así que ahora a recuperarme”, añadió.

Sin embargo, el argentino guardó su agradecimiento más sentido para el final. Y este estuvo dirigido para su esposa, la también conductora Odalys Ramírez: “Gracias a la Diosa @odalysrp que tengo la suerte de tener en mi vida y es incondicional”, reveló conmovido.

Seguir leyendo:

• Patricio Borghetti es acusado de racismo contra Halle Bailey, protagonista de “La Sirenita” | VIDEO

• Patricio Borghetti sale en defensa de Grettell Valdez y opina sobre los problemas legales de su actual esposo