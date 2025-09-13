Salvador Cabañas enfrenta reclamo legal de sus hijos por supuesta incapacidad mental

Por increíble que parezca, pero Salvador Cabañas está pagando las consecuencias de aquel atentado que casi le cuesta la vida en bar de la CDMX hace 15 años al ser demandado actualmente por sus hijos para poder administrar sus bienes, argumentando incapacidad mental del exdelantero del América.

De acuerdo a información generada en su natal Paraguay, sus hijos Mía y Santiago interpusieron un reclamo judicial para que se califique a su padre como “insano” mentalmente con el fin de establecer a un curador que administre sus bienes debido a que no puede valerse por sí mismo.

▶️ HIJOS DE SALVADOR CABAÑAS PIDEN DECLARARLO INSANO | 😯



👉El exjugador de la Albirroja compareció hoy en el Juzgado para ser evaluado por una psiquiatra.



📌Sus hijos, Mía y Santiago, impulsan un juicio para que un curador administre sus bienes.



🗣️"Hay intereses económicos de… pic.twitter.com/XG9rtQpSWx — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 12, 2025

Empero el exartillero de las Águilas aceptó someterse a una evaluación psiquiátrica para desestimar esas acusaciones de sus vástagos, que representó un duro golpe en el ánimo del jugador al considerar que de los que menos esperaba ser atacado, recibió este fuerte reclamo.

Dicho análisis mental demostró todo lo contrario que argumentan los familiares en su reclamo para apoderarse de sus bienes y poder depender de ellos bajo el criterio de la persona que sea designada por las propias autoridades paraguayas.

Como se recordara, hace 15 años Cabañas se vio envuelto en un atentado que casi le cuesta la vida a manos del célebre narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, supuesto operador del grupo de delincuencia organizada comandado por Édgar Valdez Villarreal, más conocido como “La Barbie”, quien supuestamente fue el autor intelectual de estos hechos.

El resultado del análisis psiquiátrico de Cabañas

En el análisis que se le practicó a Salvador Cabañas, el resultado demostró todo lo contrario que señalan sus hijos, por lo que ahora la autoridad deberá ordenar un peritaje con especialistas que designe para poder llegar a un veredicto final.

Por lo pronto el resultado del examen de Cabañas estableció que:

Su aspecto y actitud: acorde y colaboradora.

Lenguaje: en ritmo y tono conservado.

Orientación: en persona y parcialmente en tiempo y espacio.

Estado afectivo: eutímico, sin alteraciones emocionales marcadas.

Percepción: sin alteraciones.

Pensamiento: curso conservado, sin ideas delirantes ni alteraciones graves.

Juicio y crítica: coherente y con plena conciencia de su situación.

Cabañas está supuestamente apto mentalmente

Mientras tanto, el análisis de Cabañas descartó cualquier característica psicótica, delirante o alucinatoria, concluyendo que Salvador Cabañas mantiene sus facultades mentales y no presenta trastornos psiquiátricos graves en la actualidad.

Por lo pronto habrá que esperar en que termina este reclamo judicial en donde la responsabilidad será del juez de lo civil y comercial José Villalba Báez, quien deberá encargarse de evaluar si el reclamo legal de sus hijos tendrá que mantenerse o termina archivado por los dichos profesionales

#País El futbolista paraguayo y exjugador del América de México está muy acongojado por la demanda promovida por sus hijos, según su abogado, Jorge Esquivel.#TodoEstáenLNhttps://t.co/JhtjTzffN1 — Diario La Nación (@LaNacionPy) September 12, 2025

La controversia ha generado un fuerte debate sobre la relación familiar y la protección de los derechos de Cabañas, cuyo estado mental queda confirmado, al menos por la evidencia médica, como plenamente vigente.

