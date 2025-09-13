Tyreek Hill no se preocupa por investigación de casos de violencia doméstica

Tyreek Hill, receptor de los Miami Dolphins, afirmó que está concentrado con el equipo y no en las investigación de la NFL por casos de violencia doméstica en su contra.

“No he visto nada, me va bien mantenerme alejado de eso. Ahora mismo me concentro en mejorar mi fútbol. Con todo ese ruido, siento que si lo permites esto te impedirá lograr lo que quieres, es como una nube. Voy día a día, esforzándome al máximo para ser un gran líder para este equipo”, aseveró el campeón en el Super Bowl LIV.

Tyreek Hill acusado de ocho casos de violencia doméstica

Hill fue acusado por Keeta Vaccaro, su exesposa, de ocho incidentes de violencia doméstica, los cuales ocurrieron durante los 17 meses de matrimonio que sostuvieron hasta abril pasado, hechos por los que la NFL abrió una investigación el miércoles anterior, de la cual están al tanto los Miami Dolphins.

“Es política habitual de la liga revisar un asunto como este”, dijo Brian McCarthy, portavoz de la NFL.

Según la demanda los incidentes violentos de Hill contra Vaccaro iniciaron en enero del 2024.

En el testimonio de Keeta, en una de las agresiones el receptor la arrojó al suelo, le arrancó parte del cabello y le lanzó varias cosas a su alcance.

En otro incidente el cinco veces All-Pro la escupió y agredió físicamente mientras estaba embarazada, hechos que negó Julius B. Collins, abogado del veterano de 31 años.

“Estas acusaciones son una prueba más de que la Sra. Vacarro y su abogado están empeñados en participar en una campaña de difamación con la esperanza de que el Sr. Hill llegue a un acuerdo y les otorgue a ella y a su representante legal una suma de dinero desmedida e injustificada”, aseveró Collins.

Este viernes Tyreek Hill aseguró que no se distrae con esta situación.

“Lo que hago es centrarme en mejorar en mi equipo y pasar tiempo con mis hijos. Estoy orgulloso de estar aquí en Miami”, subrayó.

