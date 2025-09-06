Patrick Mahomes y la primera derrota de los Chiefs: “Nos faltó intensidad”

Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas Chiefs no tuvo pretextos para reconocer el mal trabajo de los subcampeones de la temporada pasada de la National Football League (NFL) en la primera derrota 27-21 de la campaña 2025 ante Los Angeles Chargers, en duelo celebrado São Paulo, Brasil.

El espectacular líder de la ofensiva del equipo de Kansas City expuso que la causa del tropiezo inicial de uno de los equipos favoritos al título de la presente temporada fue que les faltó intensidad en el campo de juego y que al final de cuentas no estuvieron a la altura de sus propios estándares de calidad que los llevó a ser considerados uno de los grandes equipos de los últimos años en la liga.

“Ellos salieron con más intensidad que nosotros, su defensa más que nuestra ofensiva. Si no cambiamos el enfoque, sufriremos este año e inclusive instó a sus compañeros a mejorar lo antes posible, sobre todo porque la imagen de los Chiefs no puede estar en juego, así como el hecho de que una mala mentalidad los puede apartar desde el inicio de luchar por el cuarto título de Super Bowl en la historia de la liga.

Mahomes admitió que les faltó habilidad y constancia para entrar en ritmo en la primera mitad del encuentro celebrado en la ciudad de São Paulo, Brasil, tal como lo demostraron las estadísticas al ser superados en yardas por los Chargers con 211 por 133, no obstante que la diferencia en el marcador apenas era de siete puntos con un 13-6.

El mariscal de campo de Kansas City también lamentó la lesión de Xavier Worthy al chocar con Travis Kelce, pero sobre todo fustigó el pase de touchdown a Travis Kelce que fue clave en el destino del resultado, así como un punto extra que fueron una carga para tratar de remar contra corriente en el marcador.

Mahomes recordará el resto de su vida el juego en Brasil

Respecto a la experiencia de haber jugado por primera ocasión en Brasil, Patrick Mahomes dijo que fue algo muy bonito y que esta experiencia la recordará el resto de su vida: “Creo que me sentió muy bien, fue algo bonito estar aquí y será una experiencia que recordaré el resto de mi vida y que le impresionó la pasión que mostraron los aficionados y que más allá del resultado es algo para recordar”, precisó.

Andy Reid coincidió con Mahomes

Mientras tanto, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid coincidió con su mariscal de campo, Patrick Mahomes en la falta de mayor fuerza, intensidad y habilidad para resolver los momentos claves del primer encuentro de la temporada en Brasil.

“Estuvimos planos en la primera mitad y eso nos costó. Tengo que asegurarme de que el equipo salga con más emoción desde el arranque e inclusive el influyente head coach de la NFL dijo que el lado bueno de la derrota puede ser que: “Sea una llamada de atención para despertar el resto de la temporada”.

Reid dijo que: “Parecía que la pretemporada seguía con nosotros y creo que cuando nos dimos cuenta de eso en el partido el resultado ya estaba resuelto, creo que debemos corregir esos pequeños detalles y seguir trabajando en lugar de generar alarma”, finalizó.

