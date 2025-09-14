Clima extremo: tormentas en el oeste y calor récord en el valle del Mississippi

Tormentas eléctricas y lluvias intensas afectan el suroeste y el Medio Oeste, con riesgo de inundaciones repentinas. Al mismo tiempo, gran parte del centro y este del país experimentará temperaturas hasta 15 grados por encima del promedio estacional.

El flujo monzónico continúa inyectando humedad desde el Golfo y el Pacífico hacia el oeste de Estados Unidos, lo que ha provocado tormentas eléctricas dispersas desde el sábado.

El este de Nuevo México y el oeste de Texas permanecen bajo amenaza de nivel 2 de 4 por lluvias excesivas, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 1 y 2 pulgadas por hora, según reseñó ABC News.

En Ruidoso, Nuevo México, la alerta de inundación es especialmente preocupante por las recientes zonas afectadas por incendios forestales, donde las fuertes lluvias podrían generar desbordamientos súbitos.

Riesgo de tormentas severas

Se prevén tormentas severas aisladas en Nuevo México y Colorado, con posibilidad de vientos dañinos y granizo grande.

El viernes, un tornado débil fue reportado en un área rural del noroeste de Dakota del Norte.

De manera independiente al monzón, un frente frío activa tormentas desde Wisconsin hasta Indiana, incluyendo a Milwaukee y Chicago, con acumulados de hasta 2 pulgadas y posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.

Tras una semana de fuertes precipitaciones, con más de 27 centímetros en Miami, la amenaza comienza a disminuir. Aunque aún se esperan tormentas dispersas, no serán tan intensas ni generalizadas, lo que permitirá un patrón más seco la próxima semana.

Calor inusual en el valle del Mississippi

El clima dará un giro en el centro y este del país, donde se anticipa un aumento de temperaturas de entre 10 y 15 grados por encima del promedio.

En el valle del Mississippi, las máximas rondarán los 90 °F (32 °C), con sensaciones térmicas de hasta 100 °F (38 °C) en algunos puntos.

Aunque no se han emitido alertas de calor, este repunte romperá la breve sensación otoñal que millones de estadounidenses habían comenzado a experimentar.

La próxima semana, el calor se extenderá hacia la costa este, consolidando un patrón de temperaturas elevadas para mediados de septiembre.

Sigue leyendo:

· Dos ayudas económicas para Florida, Carolina del Norte y otros estados tras huracanes

· Al menos 25 estados de Estados Unidos en alerta por tormentas de nieve; FEMA mantiene vigilancia extrema

· Estados Unidos frente a dos emergencias: incendios en Hawaii y tormenta en California; FEMA refuerza acciones