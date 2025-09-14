FBI quema metanfetamina en refugio de animales de Montana y envía a 14 trabajadores al hospital

Un operativo del FBI en coordinación con las autoridades locales en Billings, Montana, terminó en emergencia cuando el humo de dos libras de metanfetamina incinerada invadió las instalaciones del Refugio de Animales del Valle de Yellowstone.

Catorce trabajadores fueron trasladados al hospital con síntomas de dolor de cabeza, mareos, sudoración y tos. La mayoría recibió tratamiento en una cámara de oxígeno.

Animales reubicados

El refugio alberga unos 75 perros y gatos, que debieron ser reubicados temporalmente en hogares de acogida. Cuatro camadas de gatitos estuvieron más expuestas al humo porque permanecían en una sala cerrada.

“Pensamos que era humo de cadáveres en el incinerador. Nunca nos habían informado que también quemaban drogas aquí”, dijo la directora del refugio, Triniti Halverson, quien aún presenta síntomas persistentes.

Procedimiento bajo cuestionamiento

El incinerador de la división de control animal se utiliza regularmente para cadáveres de animales, pero cada dos meses también es empleado por agencias policiales para destruir narcóticos.

Según el administrador adjunto de la ciudad, Kevin Iffland, el sistema de ventilación que debía evitar la acumulación de humo no estaba disponible el miércoles. Además, las autoridades investigan si el horno alcanzó la temperatura necesaria para neutralizar las toxinas.

La situación generó indignación entre los vecinos. Jay Ettlemen, residente de Billings, cuestionó la práctica: “¿Por qué demonios están destruyendo drogas dentro de la ciudad? Hay tantos otros lugares en medio de la nada”, declaró a AP.

El refugio permanecerá cerrado hasta que se realicen pruebas de contaminación. Los resultados médicos de los trabajadores aún no han sido divulgados.

Sigue leyendo:

–Bombero muere en Montana mientras incendios forestales azotan el oeste de EE. UU.

–Avioneta se estrella contra aeronave estacionada en aeropuerto de Montana y provoca incendio

–Explosión sacude planta en campos petrolíferos de Montana sin dejar heridos

