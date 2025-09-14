Mexicano imparable: Isaac del Toro gana su cuarto título en una semana

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ha confirmado su gran momento al apuntarse una nueva victoria, en esta oportunidad la 77 edición del Trofeo Matteotti, con salida y llegada en Pescara y 195 kilómetros de recorrido.

Del Toro, ganador esta semana del GP Industria, del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, se ha impuesto en cuatro de las cinco clásicas italianas del calendario, acumula ya dieciséis victorias como profesional y ha logrado el triunfo 84 del UAE de la temporada.

En esta oportunidad no ganó en solitario, sino que demostró su velocidad terminal para liderar el grupo cabecero y preceder en la meta de Pescara al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma).

La competencia de un día, llevada a cabo este domingo en Pescara, consistió en un trayecto de 193 kilómetros dividido en 12 vueltas a un circuito exigente. La configuración del trazado incorporó tres subidas cortas pero difíciles en cada vuelta: la Salita Tiberi (1 km al 5 por ciento), el Colle Scorrano (1 km al 5 por ciento) y el Montesilvano Colle (0. 7 km al 6 por ciento), que provocaron un notable desgaste en los participantes.

El comienzo estuvo marcado por múltiples intentos de escapadas que fueron rápidamente controlados. Los intentos de ciclistas como Tyler Stites, Cedrik Bakke Christophersen, Samuele Zoccarato y Marc Cabedo no lograron establecerse debido al intenso ritmo que impusieron los equipos Astana, Cofidis y Bardiani.

Cuando la carrera superó la mitad de su recorrido, un grupo de 16 ciclistas logró tomar una cierta ventaja, entre los que se encontraban Alessandro Covi, Lorenzo Milesi y Samuele Battistella; sin embargo, la diferencia nunca alcanzó los noventa segundos y, tras falta de coordinación, fueron nuevamente absorbidos por el pelotón.

A 60 kilómetros de la meta, un grupo de cinco corredores —Frederik Wandahl, Stefano Oldani, Benjamin Thomas, Mathieu Burgaudeau y Mattia Gaffuri— consiguió abrir una ventaja de más de dos minutos. Sin embargo, la persecución del grupo principal logró cerrar la distancia, y a menos de 20 kilómetros para el final, el pelotón alcanzó a los escapados.

La resolución del evento ocurrió en los últimos 11 kilómetros, cuando un grupo de favoritos se separó del resto. Isaac del Toro se mantuvo en esa selección junto a corredores como Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa. La carrera se volvió más intensa en el tramo final tras el ataque de Formolo y Sylvain

En la última subida a Montesilvano Colle, Del Toro dio respuesta con un movimiento decisivo, acompañado por Scaroni y Alexandre Delettre. Este esfuerzo permitió alcanzar a los punteros y formar un quinteto que lucharía por la victoria en Pescara.

En los últimos kilómetros, Del Toro mostró su fortaleza en el pequeño grupo de adelante y lanzó su ataque final. El mexicano arribó a la meta en primera posición.

Con esto, Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prueba, en cuyo palmarés releva al venezolano Orluis Aular.

*Con información de EFE.

