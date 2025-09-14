Ricky Hatton, excampeón mundial, fallece a los 46 años

El mundo del boxeo está de luto. Ricky Hatton, excampeón mundial de dos divisiones, fue encontrado muerto en su residencia en Hyde, Gran Manchester (Inglaterra), este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con la policía de Manchester, la muerte del icónico peleador británico no está siendo tratada como sospechosa y aún se desconocen las causas de su repentino fallecimiento a los 46 años.

“Me entristece profundamente saber del fallecimiento de la leyenda del boxeo británico Ricky Hatton. Un boxeador de gran talento que inspiró a una generación de jóvenes boxeadores y fanáticos de una manera que muy pocos lo habían hecho antes, debido tanto a su personalidad como al entretenimiento que brindaba en el ring. Mi más sentido pésame a su familia en este terrible momento“, escribió Frank Warren.

‘Hitman’, como se le conocía a Ricky Hatton, comenzó su carrera a los 18 años de la mano de Warren y se consolidó como uno de los mejores en peso ligero y welter. El británico se convirtió en campeón de 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al derrotar en una histórica pelea a Kostya Tszyu en 2005.

En su primera pelea en suelo estadounidense, Hatton debutó en peso welter y venció por decisión unánime a Luis Collazo para convertirse en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2006. Tras noquear al mexicano José Luis Castillo, el británico subió al ring contra Floyd Mayweather Jr. en 2007 y cayó derrotado.

Después del duro revés ante ‘Money’, ‘Hitman’ volvió a la senda del triunfo al vencer a Juan Lezcano y Paulie Malignaggi, pero caería nuevamente noqueado a manos de Manny Pacquiao en 2009 y se retiró. Tres años más tarde regresó al ring contra Vyacheslav Senchenko y fue detenido con un gancho de izquierda al cuerpo.

Ricky Hatton perdió por nocaut ante Manny Pacquiao. Credit: Jae C. Hong | Cortesía

En una emotiva conferencia de prensa tras su derrota ante Senchenko, Ricky Hatton se retiró oficialmente en 2012 y dejó récord de 45 victorias (32 por nocaut) y tres reveses. El británico será recordado por su gente y los fanáticos del mundo por su forma de ser realista que hizo que se ganara el cariño del público.

“Con profunda tristeza, la AMB lamenta el fallecimiento de Ricky ‘El Sicario’ Hatton. Un verdadero campeón, un espíritu indomable y una leyenda del deporte. Su legado perdurará en cada pelea y en los corazones de los aficionados al boxeo de todo el mundo“, escribió la AMB en sus redes sociales.

