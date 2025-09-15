Canelo Álvarez se pronuncia en redes sociales tras derrota ante Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, excampeón indiscutido de peso supermediano, se pronunció en redes sociales y aceptó la derrota que le propinó Terence Crawford con “humildad y aprendizaje” el pasado fin de semana en Las Vegas.

En una publicación en su cuenta en Instagram, Canelo Álvarez aseguró sentirse orgulloso por todo lo que ha logrado hasta ahora y también agradeció el apoyo de su familia y sus fanáticos en este duro momento.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, escribió.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa; por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso”, concluyó.

En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en eñ ring y logró desarmar su ofensiva dominando gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por los momentos se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo descartando el retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

