Dmitry Bivol reacciona a “merecida victoria” de Crawford sobre Canelo

Dmitry Bivol, campeó unificado de 175 libras, reaccionó a la “merecida victoria” de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y lo felicitó por haber hecho historia al conseguir su tercer campeonato indiscutido.

En una publicación en su cuenta en oficial en X, Bivol reconoció que fue una gran pelea, pero Crawford demostró sus habilidades técnicas y potencia sobre el ring para superar a Canelo Álvarez en las tarjetas.

“Fue una gran pelea entre dos peleadores legendarios. ¡Técnica, habilidad, inteligencia y potencia! ¡Felicitaciones a Terence Crawford por una merecida victoria! Te lo mereces“, escribió el peleador ruso.

It was a great fight between two legendary fighters. Technique, skill, IQ, and power! Congratulations to Terence Crawford on a well-earned victory! You deserve this pic.twitter.com/N9mQyowj5D — Dmitry Bivol (@bivol_d) September 14, 2025

Recordemos que Dmitry Bivol le propinó al tapatio su segunda derrota profesional en 2022 con un estilo de juego parecido al de ‘Bud’, como se le conoce al estadounidense. Ahora ambos tienen en común que vencieron a Canelo Álvarez.

En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en eñ ring y logró desarmar su ofensiva dominando gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por los momentos se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo descartando el retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus cinturones

· Terence Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono

· Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate