Arrestan a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito en la Ciudad de México
La policía de la Ciudad de México aprehendió a "El Irving", identificado como presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) aprehendieron a Irving “N”, alias “El Irving”, identificado como presunto líder de la Unión Tepito, durante un operativo realizado en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital del país.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la captura y aseguró que “no daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”.
“Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en la alcaldía Cuauhtémoc, compañeros de
SSC_CDMX detuvieron a Irving “N” identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro”, informó el funcionario este martes en su cuenta de la red social X.
La aprehensión ocurrió en la calle Beethoven, en el cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando oficiales observaron al presunto delincuente con lo que parecía ser un arma de fuego, acompañado de una mujer.
Le decomisaron armas y droga
Tras una revisión preventiva, ambos fueron detenidos en posesión de un arma corta con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con presunto tusi, tres dosis de aparente cocaína, 35 gramos de posible crystal, 98 envoltorios de presunta marihuana y un vehículo.
La mujer, de 22 años y quien dijo ser ciudadana colombiana, también fue arrestada. Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.
La SSC destacó que la detención de “El Irving” forma parte de los operativos permanentes para debilitar a los grupos delictivos que operan en el centro de la capital y reducir los niveles de violencia en la Ciudad de México.
“No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz“, precisó Pablo Vázquez.
