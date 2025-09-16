Hombre de 70 años se tiró de un cuarto piso y cayó sobre una mujer: ella murió y él sobrevivió

Un episodio trágico conmocionó a la ciudad de Milán, Italia, durante la noche del domingo, cuando un hombre de 70 años se arrojó desde el cuarto piso de un edificio con la intención de quitarse la vida. En la caída impactó contra una mujer de 83 años, provocándole la muerte inmediata.

De acuerdo con los informes preliminares, la mujer transitaba tranquilamente por la vereda cuando fue alcanzada por el cuerpo del hombre. El fuerte impacto le ocasionó heridas fatales, sin darle oportunidad de recibir asistencia médica. Vecinos de la zona alertaron de inmediato a la Policía y a los equipos de emergencias.

En un principio se manejó la versión de que ambos protagonistas del hecho podían haber mantenido una relación y haberse arrojado juntos. Sin embargo, tras las primeras investigaciones, las autoridades descartaron esa hipótesis y confirmaron que la víctima se encontraba en el lugar por una desafortunada casualidad.

La víctima murió en el acto

Los médicos que arribaron al sitio constataron que la mujer de 83 años falleció en el mismo lugar del impacto. El golpe fue tan violento que nada pudo hacerse para salvarla. Su identidad no fue revelada de inmediato, en respeto a los familiares y al proceso judicial en curso.

En contraste, el hombre de 70 años sobrevivió a la caída. Aunque sufrió graves lesiones, especialmente fracturas en sus extremidades inferiores, se mantuvo consciente y lúcido en todo momento. Tras recibir los primeros auxilios en la escena, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Según fuentes médicas citadas por la agencia italiana AdnKronos, el estado de salud del hombre es crítico, pero su vida no corre peligro. Actualmente permanece internado en observación. Paralelamente, enfrenta una investigación judicial bajo cargos de homicidio, dado que su intento de suicidio ocasionó la muerte de una persona.

Investigación en curso

Los investigadores precisaron que el acusado se encuentra en libertad, aunque bajo proceso judicial. La Fiscalía de Milán trabaja en la recolección de pruebas y testimonios de los vecinos que presenciaron los hechos, para determinar con exactitud la responsabilidad penal que le corresponde por este fatal desenlace.

El caso generó profunda conmoción en la comunidad local. Vecinos expresaron su pesar por la muerte de la anciana y también señalaron la necesidad de mayor apoyo psicológico para personas que atraviesan crisis emocionales. El trágico suceso abrió el debate sobre la prevención del suicidio y sus consecuencias colaterales.