Amazon adelanta el Prime Big Deal: 10 productos con descuentos imperdibles
Amazon lanzó el Prime Big Deal con televisores, celulares, audífonos y más productos en oferta con rebajas de hasta 53%
Amazon decidió adelantar su Prime Big Deal con una selección de artículos en oferta que van desde tecnología de última generación hasta productos para el hogar.
Estos descuentos estarán disponibles por tiempo limitado y representan una oportunidad ideal para anticipar compras útiles sin afectar demasiado el bolsillo.
10 productos en Amazon con descuento por el Prime Big Deal
1. Amazon Fire TV 4-Series 4K UHD de 50″
Modelo 2024 con acceso a TV en vivo sin cableado.
- Precio recomendado: $399.99
- Precio con descuento: $289.99 (-28%)
2. Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB, Android desbloqueado)
Teléfono inteligente con funciones de IA, video nocturno, procesador rápido y pantalla ProScaler.
- Precio recomendado: $1,099.99
- Precio con descuento: $699.99 (-36%)
3. JBL Tune 510BT (Audífonos inalámbricos, color negro)
Con sonido Purebass y conectividad estable.
- Precio recomendado: $49.95
- Precio con descuento: $29.95 (-40%)
4. Estantería cúbica LEYAOYAO (3 niveles, marrón rústico)
Diseño moderno de mediados de siglo, con patas y estantes abiertos.
- Precio recomendado: $119.98
- Precio con descuento: $56.98 (-53%)
5. Rubbermaid Brilliance (Juego de 5 recipientes de 3,2 tazas)
Contenedores herméticos libres de BPA, ideales para almuerzos o sobras.
- Precio recomendado: $39.99
- Precio con descuento: $29.99 (-25%)
6. Instant Vortex (Freidora de aire XL de 6 cuartos de galón, negro)
Modelo 4 en 1 que fríe, asa, recalienta y hornea, con más de 100 recetas en la app.
- Precio recomendado: $139.99
- Precio con descuento: $99.99 (-29%)
7. LOVEVOOK Mochila de viaje 40 L (aprobada por aerolíneas)
Incluye 3 cubos de embalaje, bolsa impermeable y diseño TSA.
- Precio recomendado: $44.98
- Precio con descuento: $35.98 (-20%)
8. Pantuflas OOW (mujer, espuma viscoelástica)
Suaves, mullidas y disponibles en diferentes tallas y precios.
- Oferta: $16.99 – $25.99
9. The Swinger Bag 20 (Coach Originals)
Bolso inspirado en los archivos de la marca, parte del legado neoyorquino.
- Precio recomendado: $195.00
- Precio con descuento: $146.30 (-25%)
10. Shark Ventilador FlexBreeze HydroGo
Portátil, con función de niebla para interiores y exteriores, cinco velocidades y uso con cable o batería.
- Precio recomendado: $149.99
- Precio con descuento: $89.99 (-40%)