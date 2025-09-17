Contraer matrimonio en el condado de Los Ángeles podría ser más caro

En Los Ángeles podría salir más caro el costo para contraer matrimonio.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles podría incrementar los costos de las licencias de matrimonio, las ceremonias civiles de boda y los servicios de testigos de ceremonias.

De acuerdo con una carta enviada a los concejales por el secretario de la oficina de registro del condado, Dea Logan, el condado no ha hecho ajustes a las tarifas de las licencias de matrimonio desde 2009, aunque el estado añadió $1 dólar al costo en 2014.

Sigue leyendo: Trágico caso de niño asesinado: Los Ángeles podría pagar $20 millones

En cuanto a los costos de las ceremonias y servicios de testigos, las tarifas no han tenido cambios desde 2015.

Según Logan, las tarifas actuales ya no reflejan los costos reales para llevar a cabo estos servicios y no consideran los factores inflacionarios ni los incrementos obligatorios del salario mínimo.

Ante esta situación, Logan solicitará a los supervisores, el aumento al costo de la licencia de matrimonio estándar de los $91 dólares actuales a $176 dólares.

Sigue leyendo: Los Ángeles está cerca de prohibir agentes enmascarados

El costo de una licencia de matrimonio confidencial aumentaría de $85 a $220 dólares, mientras que la tarifa de la ceremonia de boda civil subiría de $35 a $44 dólares. La tarifa de testigo de ceremonia se incrementaría de $20 a $26 dólares.

Las nuevas tarifas entrarían en vigor 30 días después de que sean aprobadas por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

“El aumento propuesto de las tarifas es significativo, ya que aproximadamente el 42% de este incremento se atribuye a ajustes del costo de vida para los empleados del condado de Los Ángeles desde 2009 y el resto refleja varias mejoras operativas y cambios obligatorios que han impactado significativamente la carga de trabajo y los costos administrativos”, dijo Logan.

Sigue leyendo: Los Ángeles extiende ayudas a inmigrantes ante redadas de ICE

Según el funcionario, su oficina hizo un estudio sobre las tarifas de matrimonio que se cobran en los condados de San Diego, Orange, Riverside, Contra Costa, San Bernardino, San Francisco y Ventura.

La tarifa promedio para una licencia de matrimonio en esos condados es de $100 dólares y de $107 dólares para una licencia de matrimonio confidencial.

El costo actual más alto de licencia en esos condados es en San Diego, donde la tarifa es de $129 dólares por una licencia estándar y $144 dólares por una licencia de matrimonio confidencial.

Sigue leyendo: ICE en el ojo del huracán por redadas encubiertas en Los Ángeles

En el condado de Orange se cobra la tarifa más baja, de $61 dólares para una licencia de matrimonio estándar y de $66 dólares para una licencia de matrimonio confidencial.

Sigue leyendo:

· Condado de Los Ángeles refuerza protección ante redadas de ICE

· ¡Increíble! 134,000 residentes de Los Ángeles ven liquidada su deuda médica

· Los Ángeles aprueba acuerdo de $4,000 millones por denuncias de abuso sexual