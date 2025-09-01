Trágico caso de niño asesinado: Los Ángeles podría pagar $20 millones

Funcionarios del Condado de Los Ángeles someterán a votación un acuerdo de $20 millones de dólares por el caso del niño Noah Cuatro, de 4 años, de Palmdale, que sufrió abusos, advertencias desatendidas y la muerte a manos de sus padres.

La cifra propuesta surge de una demanda interpuesta en 2020 por la bisabuela del niño, Evangelina Hernández, en nombre de los tres hermanos de Noah.

En la demanda se alegaba que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) ignoró las reiteradas denuncias de abuso y no hizo cumplir una orden judicial para retirar la custodia del niño a sus padres unas semanas antes del fallecimiento de Noah en julio de 2019.

La Junta de Reclamaciones del condado recomendó que la Junta de Supervisores aprobara el acuerdo. Se espera que el acuerdo sea sometido a votación después del 3 de septiembre.

“La muerte de Noah Cuatro fue una profunda tragedia, y ningún acuerdo podría jamás reparar su sufrimiento ni compensar la pérdida que han sufrido sus familiares“, dijo la supervisora Kathryn Barger, representante de Antelope Valley, en un comunicado.

“Si bien no puedo comentar sobre los detalles del acuerdo pendiente, mantengo mi compromiso de garantizar que el condado de Los Ángeles siga fortaleciendo la protección de los niños vulnerables“, agregó Barger.

Para la bisabuela de Noah y otros familiares, el acuerdo refleja años de angustia que comenzaron tiempo antes de la muerte del niño, cuando alertaron de forma repetida sobre su bienestar, llamando al DCFS y a las autoridades para denunciar sospechas de abuso.

Noah Cuatro falleció en julio de 2019. Crédito: GoFundMe | Cortesía

En varias ocasiones, las autoridades pusieron a Noah y a sus hermanos al cuidado de su bisabuela, pero terminaban de regreso con sus padres.

Un pediatra reportó a Noah por desnutrición, según la demanda, y pese al aviso regresó al hogar de sus padres. En mayo de 2019, testigos declararon que vieron al padre de Noah pateándolo a él y a sus hermanos en público, además, surgieron acusaciones de abuso sexual.

Incluso, un trabajador social del condado solicitó a un juez que Noah fuera separado de sus padres. La petición fue concedida, pero la orden nunca se ejecutó.

El 5 de julio de 2019, los padres de Noah, José María Cuatro Jr. y Úrsula Elaine Juárez, dijeron a las autoridades que su hijo se había ahogado en una piscina en su complejo de apartamentos en East Avenue S, en Palmdale.

Noah fue llevado al Palmdale Regional Medical Center y después trasladado al Children’s Hospital Los Ángeles, donde falleció al día siguiente.

Las investigaciones determinaron rápidamente que las lesiones de Noah no correspondían a un ahogamiento. Las autoridades concluyeron que había sido torturado y asesinado. En unos días, sus tres hermanos fueron puestos bajo custodia preventiva y se inició una causa penal.

En marzo de 2024, José Cuatro y Úrsula Juárez no refutaron los cargos de asesinato y tortura. El padre fue condenado a entre 32 años y cadena perpetua, mientras que la madre recibió entre 22 años y cadena perpetua. Ambos renunciaron a su derecho a apelar.

Tras la muerte de Noah, el DCFS llevó a cabo una revisión interna y concluyó que su personal actuó correctamente. Sin embargo, la agencia describió el caso como un motivo de profundo dolor y duelo, tanto para los trabajadores del condado como para la comunidad en general.

“Cada vez que un niño fallece por sospecha de negligencia o abuso, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles lamenta profundamente su fallecimiento“, dijo el DCFS en un comunicado.

“Tragedias de esta naturaleza reafirman nuestro compromiso de proteger la seguridad de los niños y el bienestar de las familias“, agregó el departamento.

Servicios Infantiles y Familiares Hathaway-Sycamores, de Pasadena y contratista mencionado en la demanda, fue acusado de tener conocimiento de un posible abuso, pero no lo denunció.

En un comunicado, la organización negó haber actuado mal y afirmó que su personal no tuvo contacto con Noah después de que un tribunal ordenara su regreso con su madre a finales de 2018.

Previo a la votación del acuerdo, el caso de Noah vuelve a resaltar la preocupación actual sobre el sistema de bienestar infantil del condado de Los Ángeles y su capacidad para proteger a los niños vulnerables.

