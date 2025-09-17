Eric Trump arremete en contra de Hunter Biden para justificar sus negocios con criptomonedas

Con el objetivo de justificar los negocios ligados a las criptomonedas que le han permitido incrementar su fortuna, Eric Frederick Trump, hijo del actual presidente de la nación, arremetió en contra de Hunter Biden, vástago del exmandatario Joe Biden.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, el tercer hijo de Donald Trump fue cuestionado sobre si el lanzamiento de American Bitcoin, plataforma de intercambio de moneda digital global que cofundó, no podría ser visto como los negocios llevados a cabo en su momento por Hunter Biden, a los cuales se les criticó severamente por contar con la influencia de la figura presidencial de su progenitor, lo cual generaba un conflicto de intereses.

“Estamos lejos de Hunter Biden. He dirigido una de las mejores empresas del mundo. Pasamos por un infierno, créeme. Mi padre es el primero que no ha lucrado con la presidencia. De hecho, si les enviara un recuento de nuestras facturas legales de los últimos X años…”, expresó.

Hunter Biden recurrentemente ha sido cuestionado por presuntamente haberse beneficiado de la posición política de su padre para hacer negocios. (Crédito: J. Scott Applewhite AP)

Acto seguido, Eric Trump presumió pertenecer a una familia ligada a los negocios y con fortuna desde antes de ingresar a la política, esto en oposición al hijo de Biden.

“El tipo está ahí vendiendo arte con los dedos, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido capitalistas en serie. Hemos tenido empresas y, sinceramente, las criptomonedas surgieron de la necesidad de que todos nos desbancarizaran y necesitáramos encontrar una nueva vía. Así que no podría estar más orgulloso del Bitcoin estadounidense. Realmente hemos construido una de las grandes empresas de criptomonedas”, enfatizó.

Lo cierto es que, a partir del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, su patrimonio familiar se catapultó gracias a toda una línea de productos comercializados bajo su apellido, a las demandas millonarias ganadas en tribunales, pero sobre todo al impulso otorgado a las criptomonedas.

Antes de asumir nuevamente el cargo de presidente, Donald Trump lanzó una moneda meme y después, en mayo, recompensó a los principales inversores de su campaña obsequiándoles algunas, situación que despertó el interés de varios inversionistas por adquirirlas y eso logró que su precio se elevara.

