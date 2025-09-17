Karla Sofía Gascón vuelve a las pantallas como protagonista de una comedia italiana

A meses de haber sido el centro de la polémica, la actriz española Karla Sofia Gascón se prepara para su gran regreso a la pantalla grande; ahora de la mano de un proyecto dirigido por el cineasta italiano Carlo Verdone. ¿En qué consiste? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con Variety, la protagonista de “Emilia Pérez” encabezará el elenco de una comedia italiana que lleva por título “Scuola di seduzione” (Escuela de Seducción), ambientada en un futuro cercano donde la inteligencia artificial juega un papel clave en todos los aspectos de la vida diaria, incluyendo las relaciones amorosas.

A propósito de esta noticia, Karla Sofia Gascón se dijo emocionada de unirse a este proyecto cinematográfico: “Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias @carloverdone”, escribió a través de su cuenta oficial de Instagram.

El propio Carlo Verdone, quien cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el cine cómico italiano, no solo será el encargado de dirigir esta cinta, pues se suma al reparto con personalidades como Vittoria Puccini y Lino Guanciale.

“Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien… yo haré lo posible“, declaró el realizador desde sus redes sociales tras el inesperado anuncio.

Informes del portal estadounidense apuntan a que la película “Scuola di seduzione”, que tiene programado el rodaje en Roma, estará disponible en 2026 desde la plataforma de Paramount+.

Además de esta película, la histrionisa Karla Sofia Gascón cuenta con otros proyectos en marcha. Tal es el caso del western que lleva por nombre “Trinidad”, donde comparte créditos junto a Paz Vega y Gabriela Andrada.

