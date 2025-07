Karla Sofía Gascón pide un alto a las críticas en su contra tras ser excluida de La Academia

Las críticas hacia la actriz Karla Sofía Gascón no dan tregua, especialmente luego de darse a conocer que La Academia de Hollywood la excluyó de la lista de nuevos miembros, a pesar de su nominación al Oscar a Mejor Actriz, por su papel en la cinta “Emilia Pérez”.

A propósito de la ola de ataques que ha recibido por medio de redes sociales, la española se ha dado a la tarea de emitir un mensaje con el que pidió un alto a la transfobia de la que ha sido blanco e hizo un llamado al respeto hacia su persona.

Gascón inició su publicación en Instagram reiterando que respeta la decisión de La Academia y no cierra la puerta a algún día pertenecer a la reconocida institución: “Si algún día deciden invitarme, aceptaré con todo el honor, el cariño y el amor de mi corazón”, explicó desde su perfil oficial.

Asimismo, recordó la polémica que la azotó a principios de 2025, cuando resurgieron diversos tuits antiguos en los que la famosa hacía fuertes críticas hacia las minorías.

Al respecto indicó que: “Nadie ha demostrado legalmente que soy la amenaza más terrible del mundo que debe ser destruida a toda costa. Adelante, saca los 20,000 mensajes que he escrito, no sólo los cuatro elegidos y editados, y muestra que lo que interpretas con malicia es la verdad y no una mentira”.



Karla Sofía Gascón finalizó su comunicado exhortando a los internautas a no seguir perpetuando señalamientos en su contra: “Así que por favor, paren esta locura. Ya has causado suficiente daño innecesario. Paren la transfobia”, sentenció.

Como resultado de esta hazaña, su comunidad digital le dejó decenas de comentarios en los que le mostraron su apoyo: “Nadie merece ser juzgado por versiones distorsionadas de la realidad. Fuerza y luz para ti”, escribió un usuario. Otro más replicó: “Es fácil señalar con el dedo, pero difícil es comprender el todo. Los juicios superficiales no construyen nada. Es importante dar espacio para que todos los lados se expresen. Que la justicia, la empatía y el respeto estén siempre presentes“.

