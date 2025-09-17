Microsoft mejora el control Xbox en Windows 11: ¿qué hay de nuevo y vale la pena?

Microsoft ha añadido nuevas funciones al control de Xbox cuando se utiliza en Windows 11, mejorando la experiencia de juego y navegación para los usuarios. Estas novedades permiten un uso más fluido y práctico del control, alineándose con la creciente tendencia de juegos en PC y dispositivos portátiles. A continuación, se detalla qué hay de nuevo, cómo funcionan estas actualizaciones y si realmente aportan valor a la experiencia del usuario.

Nuevas funciones del control Xbox en Windows 11

La principal novedad es que ahora el botón Xbox en el control tiene una funcionalidad extendida: una pulsación larga abre la función Task View (vista de tareas) en Windows 11. Antes, el botón Xbox solo permitía, con una pulsación corta, lanzar la Game Bar para acceder a widgets, estadísticas y capturas; y con una pulsación prolongada, apagar el control. Con esta actualización, Microsoft añadió una opción intermedia:

Pulsación corta: sigue abriendo la Game Bar.



sigue abriendo la Game Bar. Pulsación larga: abre la Task View para cambiar entre aplicaciones y juegos.



abre la Task View para cambiar entre aplicaciones y juegos. Mantener presionado: apaga el control.

Task View es una característica nativa de Windows 11 para gestionar ventanas y aplicaciones abiertas, pero ahora se puede acceder rápidamente desde el control de Xbox sin tener que captar el teclado o mouse. Esta funcionalidad se probó inicialmente en la versión Dev Channel para Windows Insiders y se espera que llegue para todos los usuarios próximos meses.

Esta novedad también está alineada con el inminente lanzamiento de las consolas portátil Xbox Ally, que funcionan con Windows 11 y utilizarán el mismo método de acceso a la Task View con el botón Xbox. La idea es unificar la experiencia entre PCs y dispositivos portátiles, facilitando la multitarea con el controlador como centro de control.

¿Son prácticas las novedades para los usuarios?

Desde la perspectiva del usuario, esta actualización puede parecer un cambio pequeño, pero tiene un impacto significativo para quienes usan el control Xbox en Windows 11 no solo para jugar, sino también para gestionar varias aplicaciones. Por ejemplo, gamers que transmiten en vivo o alternan entre juegos, música y programas como Discord pueden pasar rápidamente de una app a otra sin interrumpir la acción.

La ventaja más clara es la reducción de fricción al cambiar de tarea, pues no hay necesidad de buscar el teclado o usar el mouse, especialmente útil en configuraciones de PC conectadas a televisores o en modos de juego más relajados. Además, con la proliferación de dispositivos portátiles para jugar, tener un acceso directo desde el control al cambio de tareas es un paso lógico que mejora la usabilidad.

Sin embargo, hay algo a tener en cuenta: algunos usuarios han reportado confusión o dificultades para apagar el control con la nueva configuración, ya que la función tradicional de mantener presionado para apagar puede interferir con abrir Task View accidentalmente. Pero como la función todavía está en fase de prueba, se espera que Microsoft solucione estos pequeños ajustes antes del despliegue masivo.

La función es útil y práctica para quienes prefieren usar el control como principal interfaz para navegar su PC mientras juegan. Se espera que esta tendencia continúe con más funciones orientadas a la gestión de ventanas y navegación sin teclado, acercando la experiencia Windows a algo más parecido al manejo de una consola.

Sigue leyendo:

• Xbox lanza actualización para que puedas llevar la personalización de tu consola a otro nivel

• Microsoft presenta una función que promete acabar con los tiempos de carga de la Xbox

• ROG Xbox Ally X: Precio, características y fecha de lanzamiento