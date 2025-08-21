Microsoft presenta una función que promete acabar con los tiempos de carga de la Xbox

Microsoft sorprendió en su presentación más reciente al mostrar una innovación que podría cambiar la forma en la que jugamos en Xbox. Se trata de DirectX Advanced Shader Delivery, una función diseñada para reducir los tiempos de carga hasta en un 85 %, lo que en la práctica significaría que esas molestas pausas al iniciar un juego o tras una actualización podrían desaparecer casi por completo.

La clave está en cómo se gestionan los shaders, esos pequeños programas que definen los efectos visuales de un título. Hasta ahora, cuando descargabas un juego en tu consola, era la propia Xbox la que tenía que compilar esos archivos antes de que pudieras jugar. Ese proceso generaba esperas largas y, en algunos casos, caídas de rendimiento iniciales.

Con esta nueva tecnología, Microsoft propone que esa tarea se haga de forma anticipada en la nube, enviando a la consola los shaders ya precompilados junto al juego. Así, cuando presionas “jugar”, el título arranca prácticamente de inmediato.

Menos carga tiempos de carga y más juego

La promesa de Microsoft es clara: menos tiempo mirando pantallas de carga y más tiempo jugando. En pruebas internas realizadas con el título Avowed, desarrollado por Obsidian, los ingenieros lograron que los tiempos de espera se redujeran hasta en un 85 %. Eso significa que si antes un juego tardaba varios minutos en estar listo, ahora ese mismo proceso podría completarse en apenas segundos.

Para el usuario, la diferencia sería enorme. Imagínate encender tu Xbox, descargar un nuevo juego y poder comenzar a jugar sin esa espera inicial que siempre rompe la emoción. Además, esta tecnología también ayuda a evitar el “stuttering”, esos tirones molestos que aparecen cuando los shaders todavía se están compilando en segundo plano.

Una mejora sin necesidad de nuevo hardware

Lo más interesante de esta función es que no requiere una nueva consola ni un accesorio extra. Se trata de una mejora de software, que aprovecha la infraestructura de la nube de Microsoft para hacer el trabajo pesado antes de que el contenido llegue a tu Xbox. Esto significa que cualquier jugador podría beneficiarse de forma directa sin invertir en hardware adicional.

La compañía asegura que esta tecnología se integrará de forma progresiva en los títulos de Xbox. Eso sí, serán los estudios de desarrollo los que deberán adoptar esta nueva herramienta para que sus juegos puedan aprovecharla. Microsoft ya adelantó que está trabajando con socios clave para que la implementación comience cuanto antes.

¿Un antes y un después para los jugadores de Xbox?

Si la promesa se cumple, la experiencia de juego en Xbox podría cambiar para siempre. Pasaríamos de esperar minutos a tener los juegos listos casi al instante. Esto no solo mejoraría la satisfacción del jugador, sino que también haría que los lanzamientos se disfruten sin interrupciones desde el primer momento.

En otras palabras, Microsoft quiere que los usuarios de Xbox se olviden de las cargas eternas y disfruten de lo que realmente importa: jugar.

